В России запретят эвакуацию машин с наклейками «Инвалид»

Как рассказал агентству «Москва» депутат госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов, в ближайшее время в госдуму будет внесена поправка в административный кодекс, которая запрещает эвакуировать на штрафстоянки автомобили с наклейками «Инвалид». По его словам, если гражданин с ограниченными возможностями нарушил правила парковки, достаточно просто переместить его машину в другое место, где она не мешает остальным участникам дорожного движения. Будут ли при этом инвалидов штрафовать и требовать с них оплату услуг эвакуатора — не сообщается.

В целом идея, может, и неплохая, только вот в нашей стране, как известно, огромное количество недобросовестный автомобилистов. Они оформляют свои машины на инвалидов и «законно» пользуются различными льготами. К примеру, паркуются на специально отведенных местах.

Если поправки о запрете эвакуации автомобилей людей с ограниченными возможностями в итоге внесут, «водителей-инвалидов» станет в нашей стране в разы больше. А на дорогах воцарится настоящий бардак, ведь машину можно будет бросать где угодно.