ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

ФАС обязала «Яндекс.Такси» и Uber предоставлять пользователям максимально полную информацию о юридическом лице, осуществляющем перевозку, с сохранением истории поездок. Кроме того, согласно предписанию, компании не могут устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с другими агрегаторами услуг такси.

Напомним, что руководители «Яндекс.Такси» и Uber договорились о создании совместного предприятия в июле нынешнего года. Новый сервис будет осуществлять пассажирские перевозки не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Доля «Яндекса» в компании составит 59,3%, «Убера» — 36,6%, еще 4,1% достанется сотрудникам фирмы. Предполагается, что сделка закроется до конца текущего года.