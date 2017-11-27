Патрульный ДПС получил в пах от полицейского, защищавшего пьяную знакомую

Башкирский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего подполковника полиции, врезавшего коленом в промежность сотруднику ДПС. По версии следствия, 7 октября 2017 года около 5 часов утра 35-летний инспектор ДПС УГИБДД по Республике Башкортостан на улице 50 лет Октября в Уфе остановил KIA Rio под управлением местной жительницы. Дама, сидевшая за рулем «корейца», оказалась изрядно подшофе. Патрульный начал процесс оформления мадам, как того требует ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Перспектива лишиться водительского удостоверения расстроила барышню и она вызвала подмогу в лице 46-летнего подполковника полиции (теперь уже бывшего) — оперуполномоченного в ОРЧ СБ МВД Башкортостана.

Сразу перейдя к делу, опер потребовал от гаишника вернуть девушке «права» и немедленно забыть о ее существовании. Такой сценарий дальнейшего развития событий не нашел понимания в широких массах инспектора ДПС. А вариант отказа со стороны гаишника не укладывался в парадигму уфимского опера. В качестве «плана Б», последний без дальнейших прелюдий всадил свое тренированное колено в пах неуступчивому сотруднику ГИБДД.

Результатом ночного неформального контакта двух полицейских тел стало увольнение резкого подполковника из системы МВД и возбуждение по факту случившегося дела по части первой статьи 318 УК «применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция по которой составляет 5 лет лишения свободы.