В Москве состоялось ралли с участием инвалидов

В ралли «Возрождение», которое состоялось 26 ноября, приняли участие 30 экипажей, в составе которых были пилоты с ограниченными возможностями. Спортсмены сражались за победу в двух категориях — «стандартный класс» и «машины с ручным управлением». Участникам соревнования предстояло преодолеть на самых разных автомобилях — от «Оки» до внедорожников — дистанцию протяженностью 42 километра. Они стартовали из Марьино-картинг клуба и финишировали на Саянской улице.

– Мы очень рады поддержке со стороны Москомспорта и Русского автомотоклуба, которые помогли нам провести это ралли. Хочется надеяться, что эта поддержка не будет разовой, а станет традиционной. Что касается членов нашего клуба, то хочу сказать,что участие в таких событиях бодрит, нам всегда радостно видеть, когда у людей горят глаза, невзирая на состояние здоровья, — сказала Ольга Виноградова, председатель Совета клуба МАКИ.