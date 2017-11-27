За что водитель может получить уголовный срок

Мало кто из водителей по-настоящему осознает, что он, управляя машиной, может в любой момент стать фигурантом уголовного дела никого не трогая и не нарушая ПДД. А уж «отморозок», сев за руль, тем более имеет все шансы познакомиться лично со всеми нюансами уголовного процесса.
Максим Строкер

Самый распространенный случай, когда водитель становится фигурантом уголовного дела — когда авто сбивает человека. Поскольку находящийся за рулем гражданин управляет «источником повышенной опасности», в случае смерти или увечий пешехода он виноват почти всегда. Даже если последний сам вывалился на асфальт скоростного шоссе, предварительно преодолев пару заборов и отбойники. Но если в ходе разбирательства выяснится, что автовладелец нарушил хоть какое-нибудь правило ПДД — например, превысил разрешенную скорость на 1 км/ч — его ждет уголовное преследование по статье 264 УК за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

За это может «светить» до 2-х лет лишения свободы. Если при этом водитель был пьян — то есть полицейский алкотестер показал превышение допустимой дозы алкоголя в выдыхаемом воздухе хотя бы на 0,001 промилле — то его будет ждать более тяжелое наказание, до 4-х лет заключения. Столько же, дадут и за сбитого насмерть «пешика» или пассажира, находившегося в машине другого участника ДТП. А у ж если водитель отправил кого-то на тот свет в состоянии алкогольного опьянения, то суд назначит ему 2—7 лет тюремного заключения.

Когда трупов из-за аварии больше одного, то ее виновнику дадут до 5 лет заключения, а после «пьяного ДТП» — 4—9 лет.

ДТП с пострадавшими из-за нарушения воителем ПДД — не единственный для него «способ» попасть в тюрьму. В Уголовном кодексе есть еще одна «эксклюзивная» статья для водителей — 264.1. Она называется — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Она описывает уголовное наказание для тех, кто садится за руль, будучи уже лишенным «прав» за вождение в пьяном виде. За это полагается от штрафа в 200 000 рублей до лишения свободы на 2 года. Статья эта появилась в УК относительно недавно, но правоохранители регулярно отчитываются об осужденных по ней. Правда, о массовых посадках в тюрьму по этой статье пока особо не слыхать.

Заметим, что среди автовладельцев распространено мнение, что можно оказаться на скамье подсудимых и за обнаруженный правоохранителями в машине ножик. На самом деле это не так, за ношение и перевозку даже ножа даже признанного холодным оружием полагается всего лишь административный штраф в размере 500—2000 рублей по статье 20.8 КоАП. Это за изготовление и сбыт оружия полагается до 2-х лет заключения по статьям 222 и 223 УК.

штрафы, КоАП, ДТП
27 ноября 2017
27
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы