За что водитель может получить уголовный срок

Когда трупов из-за аварии больше одного, то ее виновнику дадут до 5 лет заключения, а после «пьяного ДТП» — 4—9 лет.

ДТП с пострадавшими из-за нарушения воителем ПДД — не единственный для него «способ» попасть в тюрьму. В Уголовном кодексе есть еще одна «эксклюзивная» статья для водителей — 264.1. Она называется — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Она описывает уголовное наказание для тех, кто садится за руль, будучи уже лишенным «прав» за вождение в пьяном виде. За это полагается от штрафа в 200 000 рублей до лишения свободы на 2 года. Статья эта появилась в УК относительно недавно, но правоохранители регулярно отчитываются об осужденных по ней. Правда, о массовых посадках в тюрьму по этой статье пока особо не слыхать.

Заметим, что среди автовладельцев распространено мнение, что можно оказаться на скамье подсудимых и за обнаруженный правоохранителями в машине ножик. На самом деле это не так, за ношение и перевозку даже ножа даже признанного холодным оружием полагается всего лишь административный штраф в размере 500—2000 рублей по статье 20.8 КоАП. Это за изготовление и сбыт оружия полагается до 2-х лет заключения по статьям 222 и 223 УК.