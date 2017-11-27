За что водитель может получить уголовный срок

Самый распространенный случай, когда водитель становится фигурантом уголовного дела — когда авто сбивает человека. Поскольку находящийся за рулем гражданин управляет «источником повышенной опасности», в случае смерти или увечий пешехода он виноват почти всегда. Даже если последний сам вывалился на асфальт скоростного шоссе, предварительно преодолев пару заборов и отбойники. Но если в ходе разбирательства выяснится, что автовладелец нарушил хоть какое-нибудь правило ПДД — например, превысил разрешенную скорость на 1 км/ч — его ждет уголовное преследование по статье 264 УК за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
За это может «светить» до 2-х лет лишения свободы. Если при этом водитель был пьян — то есть полицейский алкотестер показал превышение допустимой дозы алкоголя в выдыхаемом воздухе хотя бы на 0,001 промилле — то его будет ждать более тяжелое наказание, до 4-х лет заключения. Столько же, дадут и за сбитого насмерть «пешика» или пассажира, находившегося в машине другого участника ДТП. А у ж если водитель отправил кого-то на тот свет в состоянии алкогольного опьянения, то суд назначит ему 2—7 лет тюремного заключения.