Топливо до конца года дорожать не будет

В пресс-службе Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи сообщили, что с начала месяца нефтяные компании поставили на биржу порядка 362 000 тонн бензина и 330 000 тонн дизтоплива. Согласно планам компаний, к концу месяца они намереваются продать больше горючего, чем было запланировано. Так, только по бензину средний рост запланированных поставок у крупных производителей составит 7%, по дизелю они должны вырасти больше — в среднем на 20%. К середине ноября компании уже фактически перевыполнили запланированные объемы на месяц.

Именно дизельное топливо по данным «Известий» в начале месяца выросло в цене больше всего. В октябре — начале ноября из-за снижения внебиржевых поставок и ремонта ряда НПЗ стоимость топлива в оптовом звене и на заправках по сравнению с августом выросла на 5–10%. Это вызвало соответствующую реакцию ФАС. Она собрала ключевые нефтяные компании на совещание и поручила им увеличить биржевые поставки в этом и следующем месяце.

Отметим, что антимонопольная служба еще с 2015 года постоянно предлагает повысить минимальные объемы продаж топлива.