Штраф за тонировку увеличат в три раза

Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в 2015 году. Однако комитет по госстроительству нижней палаты российского парламента одобрил поправку в статью 12.5 КоАП РФ, ужесточающую наказание за неправильную тонировку стекол, лишь осенью года минувшего.

Столь длительная задержка с принятием документа обусловлена административными проволочками, сообщает «Газета.ру». В прошлом году правительственные юристы, рассмотрев законопроект, выдали так называемый отрицательный отзыв и потребовали убрать из поправки наказание в виде лишения «прав». Документ депутаты подкорректировали, но получить одобрение правоведов до заседания Совета Думы не успели.

Ожидается, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении весной следующего года. В случае принятия поправокштраф за тонировку вырастет с 500 рублей до 1500 рублей. Если же автомобилиста поймают на нарушении повторно, ему придется заплатить уже 5000 целковых.