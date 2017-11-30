За создание зарядных станций взялись на самом высоком уровне

Министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов сообщил агентству ТАСС:

— Поскольку в Московской области несколько игроков на рынке зарядных станций, а наша задача — сделать единую легкоузнаваемую и удобную сеть, мы придумали, своего рода, зонтичный бренд.

Название будущей структуре еще не придумали, но логотип для нее уже есть. Оригинальностью он не блещет и представляет собой зеленый сектор со скругленными сторонами, внутри которого размещено стилизованные изображения электровилки и карты Подмосковья.

В настоящий момент в зарядную сеть Московской области входят 60 станций, а до конца 2018 года их количество планируется увеличить до сотни.

— Мы заинтересованы в формировании рынка, чтобы он управлял ростом зарядной инфраструктуры, чтобы появлялись новые операторы и сети, чтобы процесс формировался также, как это происходит в сегменте бензиновых АЗС, — продолжил г-н Неганов, нимало не задумываясь, что к одинаковым следствиям приводят, как правило, одинаковые причины. То есть, саморегулирование «зарядок» станет возможным, когда количество электромобилей будет сопоставимо с количеством машин, вооруженных ДВС.