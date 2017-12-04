Все подробности о ДТП на северо-востоке Москвы: пьяный водитель сбил семью с ребенком

В воскресенье вечером на северо-востоке столицы вблизи торгового центра «Алтуфьевский» водитель на арендованном автомобиле Skoda Octavia проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в группу людей, пересекавших проезжую часть. По словам очевидцев, автомобилист словно специально въехал в людей — он даже не пытался сбросить скорость перед переходом.

После инцидента нарушитель попытался скрыться, однако за ним погнался таксист, ставший свидетелем аварии, сообщает «Газета.ру». Ему удалось задержать виновника — он запер его в своей машине и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Пострадавшую семью — двоих взрослых и трехлетнего ребенка — с серьезными травмами госпитализировали. Утром 4 декабря стало известно, что от полученных повреждений малыш скончался в больнице. Родители в настоящее время находится в стационаре в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место полицейские установили, что за рулем Skoda Octavia находился 31-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был настолько пьян, что с трудом мог передвигаться и не понимал, что произошло. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Виновнику грозит от двух до семи лет лишения свободы.