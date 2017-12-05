Genesis G80 поступил на службу каршеринга

Как сообщает пресс-служба Car5, бизнес-седан Genesis G80 можно будет арендовать в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи. Пользователи предоставляется право выбрать один из трех вариантов тарификации: поминутный, почасовой или посуточный. Однако прайс-листы на услуги пока не публикуются.

Стоит отметить, что Car5 — первый оператор, предлагающий автомобилистам модель бизнес-класса. Аналогичных предложений на рынке каршеринга на сегодняшний день нет. Можно предположить, что цены на аренду Genesis G80 будут «кусаться», и вряд ли за этой машиной выстроятся очереди.

Однако, предоставляя Genesis G80, компания сможет привлечь тех пользователей, которым нужен автомобиль посолиднее для особых случаев. Брать такие машины в аренду на сутки студентам, к примеру, не по карману. А поминутная тарификация по кошельку сильно не ударит.