Genesis G80 поступил на службу каршеринга

Фото: www.netcarshow.com
Привлекая внимание автомобилистов, операторы каршеринга пополняют свои автопарки кроссоверами, электромобилями, субкомпатными моделями и машинами премиальных марок. Компания Car5, к примеру, закупила порядка пятидесяти автомобилей Genesis G80.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Car5, бизнес-седан Genesis G80 можно будет арендовать в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи. Пользователи предоставляется право выбрать один из трех вариантов тарификации: поминутный, почасовой или посуточный. Однако прайс-листы на услуги пока не публикуются.

Стоит отметить, что Car5 — первый оператор, предлагающий автомобилистам модель бизнес-класса. Аналогичных предложений на рынке каршеринга на сегодняшний день нет. Можно предположить, что цены на аренду Genesis G80 будут «кусаться», и вряд ли за этой машиной выстроятся очереди.

Однако, предоставляя Genesis G80, компания сможет привлечь тех пользователей, которым нужен автомобиль посолиднее для особых случаев. Брать такие машины в аренду на сутки студентам, к примеру, не по карману. А поминутная тарификация по кошельку сильно не ударит.

Фото: www.netcarshow.com

Напомним, что полноприводный G80, российская премьера которого состоялась в марте нынешнего года, безальтернативно оснащается двухлитровым 245-сильным турбомотором, агрегатированным с восьмиступенчатым «автоматом». Уже в базовой комплектации седан располагает девятью подушками безопасности, ксеноновой головной оптикой, акустической системой Lexicon с семью динамиками и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Помимо Genesis G80 в автопарк Car5 входят бюджетные седаны Hyundai Solaris, Nissan Almera и Datsun mi-Do, а также завышенные хетчбэки Renault Stepway. Стоимость аренды этих машин составляет от 5 до 8 рублей в минуту.

авторынок, мобильные приложения, аренда автомобиля
5 декабря 2017
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