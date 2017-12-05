Кто реально экономит на оплате штрафов

Самые дисциплинированные владельцы автомобилей обитают в Москве и Казани. Именно их жители наиболее аккуратно оплачивают выставленные им штрафы. В пятерку городов, где погашается наибольшее количество денежных претензий со стороны государства попадают также Самара, Нижний Новгород и Ульяновск.

По данным банка Русский Стандарт, проводящего подобные исследования не первый год, в 2016-м в ТОП-5 входил Санкт-Петербург, занявший тогда второе место. Сейчас он откатился на шестую строку.

Больше всех берегут свои финансы отнюдь не жители столицы, которые по этому показателю находятся на пятом месте — только 12% штрафов оплачиваются ими в 20-дневный срок, предполагающий значительную скидку.