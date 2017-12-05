Кто реально экономит на оплате штрафов

Фото: iurist.su
Хочешь спать спокойно — не копи штрафы, а плати их во-время. Тогда тебя не завернут на границе ка неисправимого должника, лишив вожделенной поездки на море. Да и на официальной скидке удастся сэкономить половину суммы. Однако при всей казалось бы однозначности проблемы в разных регионах России к ней относятся по-разному.
Эдуард Раскин

Самые дисциплинированные владельцы автомобилей обитают в Москве и Казани. Именно их жители наиболее аккуратно оплачивают выставленные им штрафы. В пятерку городов, где погашается наибольшее количество денежных претензий со стороны государства попадают также Самара, Нижний Новгород и Ульяновск.

По данным банка Русский Стандарт, проводящего подобные исследования не первый год, в 2016-м в ТОП-5 входил Санкт-Петербург, занявший тогда второе место. Сейчас он откатился на шестую строку.

Больше всех берегут свои финансы отнюдь не жители столицы, которые по этому показателю находятся на пятом месте — только 12% штрафов оплачиваются ими в 20-дневный срок, предполагающий значительную скидку.

Фото: zakon-auto.ru

Самые торопыги обосновались в Кирове. Там сломя голову бросаются к компьютеру для погашения взыскания 48% автомобилизированного населения. Следом за городом на Вятке расположился Екатеринбург, где 50-процентной льготой умудряются воспользоваться 35% нарушителей. Затем следует Казань с 29% экономных граждан, и Нижний Новгород с 22,6%.

В целом же по итогам 10 месяцев 2017 года доля автовладельцев, воспользовавшихся возможностью получить скидку на штраф, выросло до 17,29% — год назад их было только 11,26%. Средняя скорость оплаты составила 38 дней против 96 в 2016-м. Быстрее всего реагируют на взыскания в Одинцово Московской области — всего за 5 дней, а медленнее всех в Пятигорске — за 142 дня. При этом люди все больше доверяют онлайн-банкингу и все чаще решают свои финансовые проблемы при помощи интернета или мобильного банка.

Кстати, по-прежнему актуальна информация о том, что онлайн-банкинг пользуется большим доверием у мужчин: среди дисциплинированных автовладельцев, оплачивающих штрафы именно таким способом их 73,6%, а женщин — лишь 26,4%.

автоправо, превышение скорости, штрафы, группа разбора, письма счастья, ГИБДД
5 декабря 2017
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