Таксистов-нелегалов отключат от «Яндекс.Такси», Uber и Gett

Законопроект, который рассмотрят депутаты, вносит изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Документом закрепляется новый термин «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», под которым понимается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обладающее мобильным приложением или веб-ресурсом для заказа такси.

Агрегаторов услуг обяжут размещать информационные системы и серверы для хранения данных на территории России. Кроме того, если законопроект будет принят, компании смогут передавать клиентские заказы только тем водителям, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров, сообщает «КоммерсантЪ».