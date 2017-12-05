Таксистов-нелегалов отключат от «Яндекс.Такси», Uber и Gett

Фото: www.karakol.com.kg
Госдума рассмотрит новый законопроект, регулирующий работу интернет-агрегаторов для заказа такси. Согласно документу, компании обяжут хранить данные на серверах в России, а также передавать заявки только тем водителям, которые имеют разрешения на перевозку.
Виктория Базылева

Законопроект, который рассмотрят депутаты, вносит изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Документом закрепляется новый термин «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», под которым понимается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обладающее мобильным приложением или веб-ресурсом для заказа такси.

Агрегаторов услуг обяжут размещать информационные системы и серверы для хранения данных на территории России. Кроме того, если законопроект будет принят, компании смогут передавать клиентские заказы только тем водителям, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров, сообщает «КоммерсантЪ».

Фото: Московский Комсомолец

Любопытно, что законопроект, который в ближайшее время рассмотрит Госдума, не подразумевает никаких санкций. Они, по словам авторов документа, будут прописаны позже. К примеру, за передачу заявки «нелегалу», компанию оштрафуют на сумму до 200 000 рублей. А если на автомобиле обнаружат фонарь такси, установленный незаконно, придется заплатить 20 000 рублей вместо нынешних 5000. Помимо этого, депутаты предлагают отметить обязательную единую цветовую гамму и ввести агентские договоры между агрегаторами и перевозчиками с прописанными тарифами.

Напомним, что агрегаторы такси работают в нашей стране уже несколько лет, однако до сих пор их деятельность законодательно не регулируется. С их появлением и процедура вызова машины упростилась, и цены снизились. Пассажиры довольны, а таксисты, работающие с агрегаторами — нет. В частности, они возмущены тарифами, не окупающими их реальные затраты.

госдума, такси
5 декабря 2017
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