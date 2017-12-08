«Яндекс» запускает собственный каршеринг

В феврале следующего года московские автомобилисты получат возможность арендовать машину через «Яндекс.Драйв». Это не агрегатор каршеринга, как можно подумать, а именно собственный сервис «Яндекса».

Как сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на представителей «Яндекса», первое время в автопарк «Яндекс.Драйв» будут входить седаны KIA Rio, высокие хетчбэки KIA Rio X-Line, а также кроссоверы Renault Kaptur. Точное количество автомобилей и ориентировочные тарифы в компании пока не называют.

Мобильное приложение «Яндекс.Драйв» уже появилось в онлайн-маркетах App Store и Google Play. Автомобилисты могут зарегистрироваться прямо сейчас — для этого потребуются лишь российский паспорт, водительское удостоверение и банковская карта. Причем вводить данные вручную пользователям не нужно, достаточно сфотографировать документы.

Как отмечают в «Яндексе», преждевременная регистрация в системе дает клиентам некоторые преимущества. Во-первых, пользователи с созданными заранее профилями смогут сразу же арендовать машины, когда сервис начнет работать. Во-вторых, им начисляются бонусы в виде 20% от суммы, потраченной на поездки с «Яндекс.Такси». Накопленные средства можно будет в дальнейшем потратить на каршеринг «Яндекс.Драйв».