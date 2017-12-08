На российских АЗС начнут показывать кино в формате виртуальной реальности

Съемки фильма в формате 360° проходили по всей стране — на НПЗ, нефтебазах и АЗС «Газпром нефти». Благодаря технологии виртуальной реальности теперь каждый желающих сможет оказаться на высотных объектах одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, с высоты птичьего полета увидеть важнейшие узлы перевалки топлива, проехать в кабине бензовоза и рассмотреть скрытые от глаз подземные коммуникации АЗС.