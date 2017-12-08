На российских АЗС начнут показывать кино в формате виртуальной реальности

На протяжении трех уикендов, начиная с 9 декабря, на АЗС сети «Газпромнефть» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге стартует уникальный проект — посетители станций смогут бесплатно посмотреть фильм «Путь топлива» в очках виртуальной реальности и увидеть своими глазами весь маршрут топлива от завода до бака. В главной роли — звезда «Квартета 'И», актер театра и кино Камиль Ларин.
Михаил Ростарчук

Съемки фильма в формате 360° проходили по всей стране — на НПЗ, нефтебазах и АЗС «Газпром нефти». Благодаря технологии виртуальной реальности теперь каждый желающих сможет оказаться на высотных объектах одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, с высоты птичьего полета увидеть важнейшие узлы перевалки топлива, проехать в кабине бензовоза и рассмотреть скрытые от глаз подземные коммуникации АЗС.

Впервые движение одного из самых популярных товаров — моторного топлива — столь прозрачно показано потребителям.В следующем году зрителями фильма станут жители и других регионов России.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

Санкт-Петербург:

9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря, 12:00—18:00

– пер. Матюшенко, д. 3а, АЗС «Газпромнефть» №71

– Выборгское шоссе, д. 220А, АЗС «Газпромнефть» №108

Москва:

9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря, 12:00—18:00

– Кутузовский пр., д. 55, АЗС «Газпромнефть» №119

– пр. Вернадского, д. 100А, АЗС «Газпромнефть» №164

Екатеринбург:

9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря, 12:00—18:00

– Сибирский тракт, д. 24, АЗС «Газпромнефть» №154

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
8 декабря 2017
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