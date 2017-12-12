Автовладельцев будут оповещать об отзывных кампаниях через ЭРА-ГЛОНАСС

По словам представителя Росстандарта, несмотря на широкое оповещение о начале кампаний в СМИ, у автопроизводителей возникают проблемы при доведении соответствующей информации до всех владельцев потенциально дефектных транспортных средств. Чаще всего это связано со сменой собственников машин, а также отсутствием их контактных данных у дилеров. Введение онлайн-уведомлений позволит решить эти проблемы, уверены в ведомстве.

Как сообщают РИА «Новости», Росстандарт также планирует разработать единую платформу, благодаря которой автовладельцы смогут проверять наличие открытых сервисных акций через интернет. Чтобы получить информацию, нужно будет ввести идентификационный номер транспортного средства (VIN). Напомним, что в настоящее время узнать, не подпадает ли машина под какой-либо отзыв, можно в любом официальном дилерском центре или на сайте Росстандарта.

Точные сроки запуска новых сервисов пока не сообщаются. Предполагается, что ЭРА-ГЛОНАСС начнет оповещать владельцев машин об отзывных кампаниях уже в следующем году. В 2018-м также заработает и портал для онлайн-проверки.