Автопарк столичного каршеринга пополнили седаны LADA Granta

Фото: «Карусель»
В Москве появился еще один оператор услуги краткосрочной аренды машин. В автопарк компании «Карусель», предлагающей столичным автомобилистам «самый доступный каршеринг в России», поступили седаны LADA Granta.
Виктория Базылева

Операторы краткосрочной аренды автомобилей, которых с каждым днем становится все больше, стараются привлечь внимание пользователей моделями премиальных марок, кроссоверами и электромобилями. Помимо того, компании располагают и «бюджетными» машинами — как правило, китайскими или корейскими.

Руководители «Карусели» решили пойти другим путем и «выстрелить» за счет самых низких цен на рынке каршеринга. С целью экономии они закупили автомобили отечественной марки — седаны LADA Granta, которые с одной стороны, располагают всем необходимыми оборудованием для поездок на небольшие расстояния, а с другой — неприхотливы в обслуживании.

Фото: "Карусель"

Новый оператор предлагает клиентам «Гранты», оснащенные 1,6-литровым 98-сильным мотором и четырехступенчатой автоматической коробкой передач, в средней комплектации Comfort. Эти машины оснащены кондиционером, обогревом передних сидений и зеркал, а также аудиосистемой с 4 динамиками, USB- и Bluetooth-модулями.

Как сообщает пресс-служба «Карусели», стоимость одной минуты аренды LADA Granta в режиме «Движение» составляет пять рублей, в режиме «Ожидание» — два рубля. Расходы на бензин и платную парковку берет на себя оператор. Автомобиль можно использовать как в столице, так и в Подмосковье (в радиусе не более 250 километров от МКАД). Правда, оставлять машину по завершении эксплуатации разрешено только в городе.

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18 декабря 2017
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