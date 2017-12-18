Автопарк столичного каршеринга пополнили седаны LADA Granta

Операторы краткосрочной аренды автомобилей, которых с каждым днем становится все больше, стараются привлечь внимание пользователей моделями премиальных марок, кроссоверами и электромобилями. Помимо того, компании располагают и «бюджетными» машинами — как правило, китайскими или корейскими.

Руководители «Карусели» решили пойти другим путем и «выстрелить» за счет самых низких цен на рынке каршеринга. С целью экономии они закупили автомобили отечественной марки — седаны LADA Granta, которые с одной стороны, располагают всем необходимыми оборудованием для поездок на небольшие расстояния, а с другой — неприхотливы в обслуживании.