Сотрудники московской ГИБДД будут приезжать на ДТП через 15 минут

Правда, все это касается только аварий, в которых погибли или тяжело пострадали люди, На оформление мелких столкновений новация не распространяется. За несоблюдения этих временных норм виноватых будут наказывать рублем и взысканиями по службе. Правда, размеры штрафов и степень тяжести служебных взысканий пока не называются.

Между тем, особой революции в вопросе быстрого прибытия специальных служб на ДТП с жертвами не произошло. Согласно ведомственным регламентам, сейчас те же гаишники обязаны прибыть на место инцидента максимум через 25 минут после первого сообщения о случившемся. Что касается медиков, то на экстренный вызов, когда существует угроза жизни человеку или он находится на улице, они должны прибывать не позднее 20 минут после вызова. Хотя на практике даже в крупных мегаполисах на это уходит не более 10 минут.