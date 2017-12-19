Взрыв на АЗС: автомобилистка перепутала бензобак с воздухозаборником

По непонятным причинам водитель smart fortwo 2005 года выпуска «накормила» свою машину через отверстие, предназначенное для иных целей. Как сообщает The Mirror, автомобилистка подъехала к колонке, взяла пистолет, заправила топливо и села в салон автомобиля — ничего необычного. Однако после того, как она повернула ключ в замке зажигания и завела двигатель, «смартик» вспыхнул. К счастью, к женщине подбежал один из очевидцев и помог ей выбраться из горящего транспортного средства.

На самом деле если посмотреть на выпущенный в прошлом десятилетии smart fortwo, то можно увидеть, что крышка бензобака расположена с правой стороны кузова. А на том же самом месте только слева находится прикрытый пластиковой заглушкой воздухозаборник. Отверстия похожи — перепутать их женщине, которая в первый раз заправляет машину, не составит никакого труда. Другой вопрос, если она является владелицей этого автомобильчика и регулярно заливает топливо в бак… Тогда, наверное, ей действительно не стоило получать водительское удостоверения, дабы не вредить себе и окружающим.