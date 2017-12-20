Как обезопасить себя от обвинения в ДТП

По статистике прошлого года почти четверть миллиона россиян погибли или пострадали в различных ДТП. В результате судебных разбирательств более 12 000 водителей были осуждены по статье 264 УК РФ и получили реальные сроки. При этом, по независимой оценке адвокатских коллегий г. Москвы, примерно в 70% случаев такая вина не была очевидна и достаточна для вынесения обвинительного вердикта. Но для нашей следственно-судебной системы, как известно, нет ничего невозможного, и вот уже невиновный де-юре человек де-факто на долгие годы отправляется в места не столь отдаленные.
И помочь в данной ситуации, если и не полностью избежать наказания, то хотя бы максимально его минимизировать, может только опытный адвокат. Однако услуги хорошего защитника стоят дорого. Как избежать баснословных адвокатских чеков в подобной ситуации и при этом не остаться без поддержки грамотного юриста, выяснил портал «АвтоВзгляд».