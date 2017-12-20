Как обезопасить себя от обвинения в ДТП

И сразу скажем, что большинство проблем сначала у подозреваемого, а потом и обвиняемого по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возникают благодаря жуткой стрессовой ситуации, в которой априори оказывается любой нормальный человек, причастный к гибели или тяжелому ранению себе подобного, и особенно — ребенка. А в этом состоянии, даже если он, повторимся, не виноват, или виноват частично, при общении с прибывшими на место инцидента полицейскими совершает просто невероятное число ошибок, которые в дальнейшем и приводят его в тюрьму. Между тем, окажись рядом с ним сразу после случившегося юридически грамотный гражданин, многих неприятностей (и даже в случае виновности в произошедшем) можно было бы избежать.

ЦЕНА ОШИБОК

Но беда в том, что попавший в неприятную историю водитель сначала неправильно, но под протокол, описывает ситуацию; дает откровенно неверные — на эмоциях — показания; подписывает какие-то документы, которые к тому же могут быть неверно составлены, и только спустя значительное время бросается на поиски адвоката. Который, во-первых, по любому обдерет его как липку (стоимость услуг юриста в процессах, связанных со ст. 264 УК, варьируется сегодня в диапазоне 200 000 — 400 000 рублей). А во-вторых, может оказаться недостаточно компетентным в подобных делах, поскольку данная статья имеет просто невероятное множество нюансов, откровенно неизвестных адвокатам-универсалам, охотно тем не менее берущимся за любое денежное дело. И как закономерный итог потерянного времени и впустую потраченных денег — реальное заключение на срок от двух до семи лет в зависимости от инкриминируемых обвинением частей ст. 264 УК РФ.