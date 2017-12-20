Как обезопасить себя от обвинения в ДТП

Фото bettercallvince.com
Неприятности, связанные с наказанием даже за такие злостные нарушения ПДД, как выезд на «встречку» или проезд на красный сигнал светофора, кажутся сущими пустяками по сравнению с ситуацией, когда в ДТП гибнут или «просто» получают тяжелые травмы другие участники дорожного движения.
Ефим Розкин

По статистике прошлого года почти четверть миллиона россиян погибли или пострадали в различных ДТП. В результате судебных разбирательств более 12 000 водителей были осуждены по статье 264 УК РФ и получили реальные сроки. При этом, по независимой оценке адвокатских коллегий г. Москвы, примерно в 70% случаев такая вина не была очевидна и достаточна для вынесения обвинительного вердикта. Но для нашей следственно-судебной системы, как известно, нет ничего невозможного, и вот уже невиновный де-юре человек де-факто на долгие годы отправляется в места не столь отдаленные.

И помочь в данной ситуации, если и не полностью избежать наказания, то хотя бы максимально его минимизировать, может только опытный адвокат. Однако услуги хорошего защитника стоят дорого. Как избежать баснословных адвокатских чеков в подобной ситуации и при этом не остаться без поддержки грамотного юриста, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Фото gazeta-mm.ru

И сразу скажем, что большинство проблем сначала у подозреваемого, а потом и обвиняемого по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возникают благодаря жуткой стрессовой ситуации, в которой априори оказывается любой нормальный человек, причастный к гибели или тяжелому ранению себе подобного, и особенно — ребенка. А в этом состоянии, даже если он, повторимся, не виноват, или виноват частично, при общении с прибывшими на место инцидента полицейскими совершает просто невероятное число ошибок, которые в дальнейшем и приводят его в тюрьму. Между тем, окажись рядом с ним сразу после случившегося юридически грамотный гражданин, многих неприятностей (и даже в случае виновности в произошедшем) можно было бы избежать.

ЦЕНА ОШИБОК

Но беда в том, что попавший в неприятную историю водитель сначала неправильно, но под протокол, описывает ситуацию; дает откровенно неверные — на эмоциях — показания; подписывает какие-то документы, которые к тому же могут быть неверно составлены, и только спустя значительное время бросается на поиски адвоката. Который, во-первых, по любому обдерет его как липку (стоимость услуг юриста в процессах, связанных со ст. 264 УК, варьируется сегодня в диапазоне 200 000 — 400 000 рублей). А во-вторых, может оказаться недостаточно компетентным в подобных делах, поскольку данная статья имеет просто невероятное множество нюансов, откровенно неизвестных адвокатам-универсалам, охотно тем не менее берущимся за любое денежное дело. И как закономерный итог потерянного времени и впустую потраченных денег — реальное заключение на срок от двух до семи лет в зависимости от инкриминируемых обвинением частей ст. 264 УК РФ.

Фото s.go01.ru

Между тем никто, увы, не застрахован от того, чтобы сбить, скажем, пьяного пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте поздней ночью, или на полном ходу врезаться в бок автомобиля, выезжающего со двора или второстепенной дороги. Впрочем, своего рода страховка от этих и других дорожных напастей все-таки есть.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Речь идет о без преувеличения уникальной услуге, которую сегодня жителям Москвы и Московской области предлагает портал юридической поддержки «ПРАВ.ру». Заключая договор с компанией, автовладелец, по сути, получает поддержку квалифицированных адвокатов на случай любого ДТП с пострадавшими. И надо ли еще раз объяснять, насколько это важно, если кто-либо из попавших в аварию получил не только тяжелые травмы, но и погиб? Тем более что обезопасить себя в подобной ситуации можно за совсем не большие деньги: 4990 рублей в год, что равно 14 рублям в день, за которые водитель получает возможность в любую минуту получить высокопрофессиональную юридическую поддержку без каких-либо дополнительных платежей (читай «бесплатно») на всех стадиях процесса, включая и собственно судебное разбирательство. На деле механизм работы этого предложения выглядит так: сразу после аварии клиент «ПРАВ.ру» звонит по специальному номеру телефона, и ему моментально оказывается первичная юридическая поддержка — подробно и лаконично разъясняется алгоритм действий до того момента, когда в дело вступит адвокат. А это произойдет в течение 45 минут.

Фото nixattorney.com

ОСАГО, КАСКО, ПРАВ.РУ

В этот промежуток с гражданином свяжется адвокат, который, подсказав для начала лучшую линию поведения, будет и в дальнейшем предоставлять необходимые услуги, в том числе присутствовать при первом допросе. И, что очень важно, сервис «ПРАВ.ру» гарантирует, что этот адвокат имеет не просто солидный стаж работы, но и наибольший опыт именно в той ситуации, которая сложилась у клиента с учетом конкретных обстоятельств ДТП, в том числе и по статье 264 УК РФ.

Таким образом, можно смело говорить о грядущем переломе тренда в 0,1% оправдательных приговоров по ст. 264 УК РФ, а именно таким он является, если не учитывать дела, где стороны «договорились». При этом в мире процент оправдательных приговоров находится на уровне 30—40%. Поэтому приобретение карты «ПРАВ.ру» — не просто отличный способ обезопасить себя, но и дань сознательной гражданской позиции.
Уверенно можно сказать, что рано или поздно «ПРАВ.ру» встанет в один ряд с ОСАГО и КАСКО, а обладать картой «ПРАВ.ру» станет «хорошим тоном» среди автомобилистов России.

суд, лишение прав, пешеходы, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
21 декабря 2017
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