В новом году резко повысят штрафы за нарушения ПДД

Прокуратура решила отучить сотрудников ДПС пугать водителей «арестом за неповиновение» по любому поводу. А депутаты вздумали приравнять езду по тротуарам к нецензурной брани в общественном месте.
Максим Строкер

За сотрудников ГИБДД, злоупотребляющих своими возможностями по задержанию любого водителя «за неподчинение требованиям», решила взяться Генпрокуратура. Дело в том, что после вступления пару месяцев назад в силу новой редакции административного регламента ГИБДД водители в регионах стали жаловаться, что дпсники угрожают им арестом «за невыполнение законных требований» по любому поводу. Под это определение подпадают отказ открыть багажник машины, когда полицейский не имеет на это прав, видеосъемка сотрудника ГИБДД при исполнении, да и вообще все, что не нравится гаишнику, включая отказ водителя предоставить свою машину в его распоряжение.

Напомним, что статья КоАП 19.3 — «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» помимо штрафа в 500–1500 рублей грозит водителю еще и арестом до 15 суток. Что касается самоуправства на местах с запретом видеосъемки, то главе ГИБДД генералу Михаилу Черникову пришлось даже разослать специальный приказ по всем подразделениям, в котором сотрудникам прямо запрещается препятствовать видеосъемке их действий водителями. А теперь «вдруг» выяснилось, что противоправно грозить арестом по статье 19.3 КоАП за непредоставление машины инспектору, поскольку в КоАП есть специальная статья — номер 12.25, предусматривающая только штраф 500 рублей и никаких задержаний-арестов. В связи с этим Генпрокуратура требует отредактировать Регламент ГИБДД в соответствии с Кодексом.

Тем временем рабочая группа депутатов Госдумы решила вновь «подпилить» многострадальный КоАП. Законотворцы придумали, что езду по тротуару нужно квалифицировать не как нарушение ПДД, подпадающее под статью КоАП 12.15 ч.2 (2000 рублей штрафа), а как «мелкое хулиганство» по статье 20.1 КоАП. Другими словами, езду по тротуарам приравняли к «нецензурной брани в общественных местах и оскорбительным приставаниям к гражданам». За подобные действия депутаты хотят штрафовать не на 1000 рублей как сейчас, а на 2000 рублей. В случае, если водитель проигнорирует «законные требования полицейского», его можно будет оштрафовать на 5000 рублей и лишить «прав» на три месяца.

Кроме того, предлагается штрафовать попавшихся за рулем уже лишенных прав водителей в первый раз на 50 000 рублей, а за повторные «попадания» — на 100 000—200 000 рублей. Или сажать на год в колонию-поселение.

Ну и за одно уж вспомнили депутаты про «стритрейсеров». Специально для них решено ввести новые статьи в КоАП и УК и штрафовать. За организацию незаконных гонок — на 50 000—150 000 рублей. Если при этом был причинен вред здоровью или имуществу — уже до 800 000 рублей. За повторное правонарушение штраф должен вырасти до 500 000 рублей. Участие в нелегальных гонках депутаты оценили в 10 000—30 000 рублей или арест на 10 суток. За рецидив — 30 000 рублей и лишение «прав» на шесть месяцев.

суд, лишение прав, засада, госдума, КоАП, ГИБДД
20 декабря 2017
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