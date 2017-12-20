В новом году резко повысят штрафы за нарушения ПДД

За сотрудников ГИБДД, злоупотребляющих своими возможностями по задержанию любого водителя «за неподчинение требованиям», решила взяться Генпрокуратура. Дело в том, что после вступления пару месяцев назад в силу новой редакции административного регламента ГИБДД водители в регионах стали жаловаться, что дпсники угрожают им арестом «за невыполнение законных требований» по любому поводу. Под это определение подпадают отказ открыть багажник машины, когда полицейский не имеет на это прав, видеосъемка сотрудника ГИБДД при исполнении, да и вообще все, что не нравится гаишнику, включая отказ водителя предоставить свою машину в его распоряжение.
Напомним, что статья КоАП 19.3 — «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» помимо штрафа в 500–1500 рублей грозит водителю еще и арестом до 15 суток. Что касается самоуправства на местах с запретом видеосъемки, то главе ГИБДД генералу Михаилу Черникову пришлось даже разослать специальный приказ по всем подразделениям, в котором сотрудникам прямо запрещается препятствовать видеосъемке их действий водителями. А теперь «вдруг» выяснилось, что противоправно грозить арестом по статье 19.3 КоАП за непредоставление машины инспектору, поскольку в КоАП есть специальная статья — номер 12.25, предусматривающая только штраф 500 рублей и никаких задержаний-арестов. В связи с этим Генпрокуратура требует отредактировать Регламент ГИБДД в соответствии с Кодексом.