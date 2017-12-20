В новом году резко повысят штрафы за нарушения ПДД

Тем временем рабочая группа депутатов Госдумы решила вновь «подпилить» многострадальный КоАП. Законотворцы придумали, что езду по тротуару нужно квалифицировать не как нарушение ПДД, подпадающее под статью КоАП 12.15 ч.2 (2000 рублей штрафа), а как «мелкое хулиганство» по статье 20.1 КоАП. Другими словами, езду по тротуарам приравняли к «нецензурной брани в общественных местах и оскорбительным приставаниям к гражданам». За подобные действия депутаты хотят штрафовать не на 1000 рублей как сейчас, а на 2000 рублей. В случае, если водитель проигнорирует «законные требования полицейского», его можно будет оштрафовать на 5000 рублей и лишить «прав» на три месяца.

Кроме того, предлагается штрафовать попавшихся за рулем уже лишенных прав водителей в первый раз на 50 000 рублей, а за повторные «попадания» — на 100 000—200 000 рублей. Или сажать на год в колонию-поселение.

Ну и за одно уж вспомнили депутаты про «стритрейсеров». Специально для них решено ввести новые статьи в КоАП и УК и штрафовать. За организацию незаконных гонок — на 50 000—150 000 рублей. Если при этом был причинен вред здоровью или имуществу — уже до 800 000 рублей. За повторное правонарушение штраф должен вырасти до 500 000 рублей. Участие в нелегальных гонках депутаты оценили в 10 000—30 000 рублей или арест на 10 суток. За рецидив — 30 000 рублей и лишение «прав» на шесть месяцев.