10 городов, где автомобилистов не считают за людей второго сорта

В исследовании, проведенном известной немецкой компанией по продаже автозапчастей, учитывались несколько факторов: уровень загруженности дорог, организация работы общественного транспорта, средняя стоимость парковки, цена топлива, средняя скорость движения, уровень загрязнения воздуха, количество несчастных и смертельных случаев на дорогах, качество покрытия и степень агрессивности участников движения.
1. Дюссельдорф, Германия
Седьмой по населенности город в Германии официально считается лучшим в мире городом для водителей. Этому способствует низкая загрузка улиц, великолепная организация движения общественного транспорта, высокое качество дорожной инфраструктуры и покрытия, а также низкие расценки на парковку.
2. Дубай, ОАЭ
Прежде всего этот город известен роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой и Бурдж-Калифа — небоскребом высотой 830 метров, который без труда выделяется на фоне городского ландшафта, усеянного высотными зданиями. У водителей Дубай прекрасно зарекомендовал себя из-за отсутствия агрессии на дорогах, высокого качества асфальта и небольшого трафика.
3. Цюрих, Швейцария
Недаром пан Штыц в фильме «Ва-Банк-2» кричал в исступлении: «В Цюрих мне, битте!» Самый большой город Швейцарии действительно может похвастаться превосходными дорогами, низким уровнем загрязнения воздуха и отлаженной схемой работы общественного транспорта.
4. Базель, Швейцария
Третий по величине город Швейцарии привлекает сочетанием чистого воздуха, свободных улиц и удивительно дешевой парковки. Естественно, и схема функционирования общественного транспорта не мешает перемещению «индивидуалистов» на личных автомобилях.
5. Дортмунд, Германия
Полумиллионный город в Рурской области по населению находится на восьмом месте в Германии. Счастливая комбинация низкой загруженности уличной сети, чистого воздуха и невысоких парковочных тарифов делает его настоящим раем для автомобилистов.
6. Мюнхен, Германия
Столице Баварии и третьему по величине городу Германии посчастливилось приютить на своей территории штаб-квартиру автомобильного гиганта BMW. Его улицы не назовешь пустыми, хотя даже в час пик они не встают в глухих пробках. Однако обширные парки успешно противостоят загрязнению воздуха, а парковка тут одна из самых дешевых в стране.
7. Калгари, Канада
В третьем по величине городе страны один из самых низких в мире уровней загруженности дорожно-транспортной сети. К плюсам можно также отнести дешевый бензин, низкий уровень дорожно-транспортных происшествий и отсутствие агрессивных водителей. Впрочем, запарковать автомобиль здесь стоит достаточно дорого.
8. Хельсинки, Финляндия
Несмотря на то, что столица скандинавской страны страдает от зимних снегопадов, она тем не менее удерживает звание одного из самых доброжелательных к автомобилистам городов мира. Заторы редки, уровень загрязнения воздуха низок, а тарифы на парковку вполне разумны.
9. Сиэтл, США
Крупнейший город штата Вашингтон известен тем, что в нем размещаются штаб-квартиры высокотехнологичных гигантов Microsoft и Amazon. Моторизованные обитатели Сиэттла неплохо себя чувствуют из-за дешевого бензина и близкого к идеалу порядка на дорогах. Работу общественного транспорта тоже можно отметить как хорошую.
10 Амстердам, Нидерланды
Не надо улыбаться — этот город заслуживает упоминания не только из-за «кофешопов», квартала красных фонарей Де Валлен и тюльпанов. Практически полное отсутствие пробок, низкий уровень загрязнения воздуха и хорошие дороги делают его удобным также и для водителей.