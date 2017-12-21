10 городов, где автомобилистов не считают за людей второго сорта

1. Дюссельдорф, Германия

Седьмой по населенности город в Германии официально считается лучшим в мире городом для водителей. Этому способствует низкая загрузка улиц, великолепная организация движения общественного транспорта, высокое качество дорожной инфраструктуры и покрытия, а также низкие расценки на парковку.

2. Дубай, ОАЭ

Прежде всего этот город известен роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой и Бурдж-Калифа — небоскребом высотой 830 метров, который без труда выделяется на фоне городского ландшафта, усеянного высотными зданиями. У водителей Дубай прекрасно зарекомендовал себя из-за отсутствия агрессии на дорогах, высокого качества асфальта и небольшого трафика.