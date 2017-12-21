Tesla запретила таксистам бесплатную зарядку

Возомнившим слишком много о своем вкладе в экологию компаниям Lyft, Uber и другим, закупающим продукцию «Теслы», стоит задуматься. Их расходы на содержание автопарка в ближайшее время значительно вырастут. А все потому, что руководство производителя электромобилей приняло решение с 22 декабря закрыть доступ к высокоскоростным зарядочным станциям для всех владельцев своих машин, использующих их в коммерческих целях. Это касается всех автомобилей Tesla, приобретенных после 15 декабря 2017 года.

Хорошенькое поздравление с Рождеством, не правда ли? Свойственная Илону Маску двуличность проявилась и тут. Ведь это он заявлял в отчете:

— Мы поощряем использование «Тесл» в коммерческих целях.

А сейчас представители компании говорят лишь, что будут «активно работать с коммерческими клиентами, чтобы найти решения по зарядке, которые лучше всего для них подходят». То есть, отправлять их на другие, не принадлежащие Tesla станции, где процесс займет куда больше времени и будет не бесплатным.

Руководство производителя оправдывается тем, что у сети Supercharger просто-напросто не хватает мощностей. Но почему-то складывается впечатление, что дело тут в нарастающих финансовых проблемах компании.