В новом году ГИБДД «порежут» и «сольют»

Согласно официальной информации, МВД России не планирует объединять Госавтоинспекцию и патрульно-постовую службу (ППС). Однако неофициальная информация о подготовке чего-то подобного продолжает просачиваться в СМИ. «Дыма без огня» в таких случаях не бывает!
Максим Строкер

– Предполагается, что в 2018 году произойдет слияние ГИБДД с патрульно-постовой службой. Данное решение пока окончательно не принято, оно в настоящее время находится на обсуждении. Не исключено, что в ГИБДД произойдет не слияние, а реформирование, подразумевающее передачу некоторых функций в различные государственные структуры, — сказал ТАСС анонимный источник в руководстве ведомства, добавив, что также в ближайшее время в ГИБДД ожидается сокращение штатной численности.

Официально пресс-служба ведомства, разумеется, все отрицает и железобетонно твердит, будто ни о чем подобном никто даже и не помышляает. И это при том, что примерно месяц назад глава МВД Владимира Колокольцева самолично заявил в эфире «Россия 24»:

— Сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее — этим должны заниматься страховые компании.

Фактически, эта идея уже внедрена в основную внутреннюю инструкцию ГИБДД — новую редакцию ее Административного регламента, вступившего в силу 20 октября.

Напомним, что этим документом ведомство само себе разрешило не оформлять справки о ДТП для страховых компаний. С тех пор ведомство слегка «сдало назад» решив заставить инспекторов вписывать обстоятельства ДТП сразу в протокол. Но вектор перемен от этого не меняется: набор новых сотрудников в подразделения ГИБДД как был заморожен некоторое время назад, так и продолжает оставаться «на нуле».

Учтем также, что высшие чины ведомства уже год как твердят о переходе на автоматическую фиксацию нарушений ПДД и передачу администрирования этого процесса региональным властям. Не забудем и про планы законодателей разрешить водителям прямо на дороге штрафовать друг друга с помощью смартфонов и автомобильных видеорегистраторов. Сложив вместе эти факты, понимаешь: штат ГИБДД либо радикально «порежут», либо действительно «сольют» с патрульно-постовой службой. И будут экс-дпсники выезжать лишь на те аварии, где нужно оформлять трупы или раненых.

А что все эти новации дадут рядовому водителю? Если коротко, то ничего хорошего. С одной стороны, когда подавляющее количество протоколов о нарушении ПДД будет изготавливаться камерами автоматической фиксации, автовладельцев ждет наплыв ошибочных штрафов. А с другой, лихачи будут замазывать госномера своих машин грязью и гонять, наплевав и на стационарные камеры, и на видеорегистраторы в авто соседей по потоку. Потому что будут точно знать: никто их не остановит и не «обилетит» за нечитаемый госномер — потому что просто некому.

Да и что мне, как водителю, толку, если лихого «гонщика» потом (может быть!) оштрафует какая-нибудь камера, когда он вот прямо здесь и сейчас безнаказанно и нагло провоцирует аварийные ситуации, ибо уверен: в радиусе 10—20 километров патруля полиции на дороге нет и не предвидится. Экономия бюджетных денег на личном составе ГИБДД это, конечно, замечательно. Как и реализация бизнес-плана по увеличению доходов и сборов от массового внедрения все новых камер автоматической фиксации. Но только граждане в итоге получат на дорогах масштабный «привет из 90-х» — с беспределом отморозков, бандитизмом, неработающим ОСАГО и прочими подобными «прелестями»…

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21 декабря 2017
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