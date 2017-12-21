В новом году ГИБДД «порежут» и «сольют»

– Предполагается, что в 2018 году произойдет слияние ГИБДД с патрульно-постовой службой. Данное решение пока окончательно не принято, оно в настоящее время находится на обсуждении. Не исключено, что в ГИБДД произойдет не слияние, а реформирование, подразумевающее передачу некоторых функций в различные государственные структуры, — сказал ТАСС анонимный источник в руководстве ведомства, добавив, что также в ближайшее время в ГИБДД ожидается сокращение штатной численности.

Официально пресс-служба ведомства, разумеется, все отрицает и железобетонно твердит, будто ни о чем подобном никто даже и не помышляает. И это при том, что примерно месяц назад глава МВД Владимира Колокольцева самолично заявил в эфире «Россия 24»:

— Сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее — этим должны заниматься страховые компании.

Фактически, эта идея уже внедрена в основную внутреннюю инструкцию ГИБДД — новую редакцию ее Административного регламента, вступившего в силу 20 октября.