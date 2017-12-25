Чего ни в коем случае нельзя дарить водителю на Новый Год

В перечне самых неудачных новогодних подарков для автовладельца традиционно лидируют всевозможные «елочки»-ароматизаторы для салона. Почему-то многие до сих пор считают, что в автомобиле обязательно должно вонять какой-нибудь приторной химией. Ладно, в советских «жигулях» некоторые пытались таким образом отбить с помощью «вонючек» запах бензина и фенольного пластика. Но сейчас то зачем?! На случай если кто-то из пассажиров решит испортить воздух?

Примерно такой же подарочной «ценностью» обладают идиотские сувениры для установки на «подоконник» под лобовым стеклом — все эти цветочки, машущие листьями под лучами солнца, собачки, качающие головами в такт колдобинам, и прочая бессмысленная ерунда. Уж лучше вообще ничего не дарить, чем оскорблять одариваемого подобным предметом.

Одно время очень популярным подарком автовладельцу считался портативный алкотестер. Не особо далекие люди были уверены, что маленькая пластиковая коробочка с мигающей лампочкой в состоянии предупредить о повышенной концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Большинство подобных «приборов», массово продающихся в интернет-магазинах, изготовлены китайским народными умельцами. По этой причине они по большей части предупреждают не об алкоголе в выдыхаемом воздухе, а о простодушной наивности гражданина, дующего в эту «трубочку».