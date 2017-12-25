Чего ни в коем случае нельзя дарить водителю на Новый Год

xenomorph.ru
Все знают, что думает мужчина, получая в качестве подарка на Новый Год носки. Примерно те же эмоции вьются голове у женщины, когда ей в новогоднюю ночь выдают пару полотенец, приобретенных в магазине типа все по 10 рублей. Существуют ли аналоги такого рода «антиподарков» для автомобилиста?
Максим Строкер

В перечне самых неудачных новогодних подарков для автовладельца традиционно лидируют всевозможные «елочки»-ароматизаторы для салона. Почему-то многие до сих пор считают, что в автомобиле обязательно должно вонять какой-нибудь приторной химией. Ладно, в советских «жигулях» некоторые пытались таким образом отбить с помощью «вонючек» запах бензина и фенольного пластика. Но сейчас то зачем?! На случай если кто-то из пассажиров решит испортить воздух?

Примерно такой же подарочной «ценностью» обладают идиотские сувениры для установки на «подоконник» под лобовым стеклом — все эти цветочки, машущие листьями под лучами солнца, собачки, качающие головами в такт колдобинам, и прочая бессмысленная ерунда. Уж лучше вообще ничего не дарить, чем оскорблять одариваемого подобным предметом.

Одно время очень популярным подарком автовладельцу считался портативный алкотестер. Не особо далекие люди были уверены, что маленькая пластиковая коробочка с мигающей лампочкой в состоянии предупредить о повышенной концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Большинство подобных «приборов», массово продающихся в интернет-магазинах, изготовлены китайским народными умельцами. По этой причине они по большей части предупреждают не об алкоголе в выдыхаемом воздухе, а о простодушной наивности гражданина, дующего в эту «трубочку».

Дело в том, что стоимость нормального профессионального алкотестера, к показаниям которого можно относиться всерьез начинается примерно от 20 000 рублей. На эквивалентную сумму можно по-настоящему полезный и ценный подарок обеспечить.

Навигаторы и радар-детекторы в последнее время тоже можно отнести к категории бесполезных подарков. Аппараты приличного уровня стоят не мало, но даже они не гарантируют стабильной и бесперебойной работы. К тому же сегодня большинство водителей предпочитают таким гаджетам обычный смартфон со специальным приложением, которое и маршрут построит, и подскажет, где камера поджидает. Разработчики подобных мобильных приложений для смартфонов вкладывают немало средств, чтобы поддерживать актуальность информации о камерах и предоставлять пользователю огромное количество дополнительных опций — от просмотра загруженности дорог до онлайн-проверки штрафов.

Во время мучительных поисков идеи для новогоднего презента автовладельцу рекомендуется воздержаться от соблазна «порадовать» его каким-нибудь электродевайсом типа автомобильного пылесоса, скребка для льда с подогревом или насоса для колес. Подобные устройства, при необходимости, автомобилист приобретет сам — подобрав конкретную модель под свои личные потребности.

Но бывает, что зуд задарить человеку что-нибудь ненужное ну никак не унять. На этот случай можем посоветовать только одно: презентуйте автовладельцу налобный фонарик — чтобы он лучше видел дорогу в темное время суток.

видеофиксация, видеорегистратор, антирадар
25 декабря 2017
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