После заправки на АЗС житель Москвы выиграл внедорожник

Каждую неделю до конца года сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает по внедорожнику.
Максим Строкер

Победителей неслучайно награждают автомобилями Land Rover. Этим летом четыре внедорожника приняли участие в знаменитом ралли «Шелковый путь», протяженность которого составляет более 10000 километров из Москвы через Казахстан в китайский Сиань. Автомобили, участвовавшие в заезде, преодолевали быстрые и извилистые участки, леса, степи, горы, бурные реки и песчаные дюны пустыни Гоби. На протяжении всей дистанции они заправлялись улучшенным дизельным топливом «Газпромнефти» — «Дизель Опти», тем самым проверяя его в экстремальных условиях.

Со своим испытанием улучшенный дизель справился великолепно. По окончании ралли все автомобили прошли череду экспертиз, показавших, что топливная система и двигатели автомобилей остались в состоянии новых. Специалисты подтверждают: «Дизель Опти» сохраняет пропускную способность форсунок, а его экономия при регулярном использовании составляет порядка 5,8 процентов по сравнению с обычным дизельным топливом.

Ключи от нового внедорожника Юрию Остроухову на автозаправочной станции вручил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Московском регионе Сергей Лусенков.

Помимо победителя из столицы, автомобили уже выиграли еще пятеро счастливчиков из Санкт-Петербурга, Челябинской, Ивановской, Ленинградской областей и Екатеринбурга.

Розыгрыш машин — главных призов федеральной акции «Каждую неделю-автомобиль» — проводится среди всех, кто до 19 декабря заправился на АЗС «Газпромнефть» на 40 и более литров дизельного топлива и зарегистрировал чек об оплате и карту лояльности на сайте www.gpn-promo.ru.

В призовом фонде федеральной акции «Каждую неделю — автомобиль» остался еще один Land Rover Discovery Sport.

Остается только гадать, в какой уголок России до 29 декабря отправится к новому владельцу последний внедорожник.

26 декабря 2017
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