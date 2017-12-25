После заправки на АЗС житель Москвы выиграл внедорожник

Победителей неслучайно награждают автомобилями Land Rover. Этим летом четыре внедорожника приняли участие в знаменитом ралли «Шелковый путь», протяженность которого составляет более 10000 километров из Москвы через Казахстан в китайский Сиань. Автомобили, участвовавшие в заезде, преодолевали быстрые и извилистые участки, леса, степи, горы, бурные реки и песчаные дюны пустыни Гоби. На протяжении всей дистанции они заправлялись улучшенным дизельным топливом «Газпромнефти» — «Дизель Опти», тем самым проверяя его в экстремальных условиях.

Со своим испытанием улучшенный дизель справился великолепно. По окончании ралли все автомобили прошли череду экспертиз, показавших, что топливная система и двигатели автомобилей остались в состоянии новых. Специалисты подтверждают: «Дизель Опти» сохраняет пропускную способность форсунок, а его экономия при регулярном использовании составляет порядка 5,8 процентов по сравнению с обычным дизельным топливом.