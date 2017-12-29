Рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта в Москве

Буквально в понедельник 25 декабря страшное ДТП с участием автобуса произошло на Славянском бульваре. По до сих пор не выясненным причинам машина, отъехав от остановки, сошла с дороги и скатилась в многолюдный подземный переход. В результате инцидента четыре человека погибли: среди них 27-летний мужчина, женщины в возрасте 38 и 54 лет, а также 12-летняя девочка.

Не успели специалисты выяснить все причины и обстоятельства той страшной аварии, как в СМИ появилась информация о еще одной. И снова рейсовый автобус, и снова остановка общественного транспорта. По данным МЧС, в этом ДТП пострадали три человека — все они доставлены с травмами разной степени тяжести в больницы. Ранее сообщалось, что в результате происшествия, два пешехода погибли, однако эту информацию в министерстве опровергли.

На текущий момент известно лишь, что авария произошла около 9:40 в районе дома номер 37 по улице Сходненская. По словам водителя автобуса, он пытался уйти от столкновения с таксистом, который его «подрезал», и объехать пешеходов, но потерял управление транспортным средством, и оно влетело в остановку. По другим данным, ДТП случилось из-за отказа тормозной системы. Все версии в настоящее время проверяются сотрудниками правоохранительных органов.