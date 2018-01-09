Что делают женщины, если в их машинах внезапно кончается бензин

Так, мультибрендовая компания ГК «АвтоСпецЦентр» попыталась выяснить у своих клиенток, какие проблемы с автомобилями и какие трудности на дороге они готовы решить самостоятельно. И, надо сказать, результаты этого «исследования» если и не валят наповал, то, как минимум, заставляют несколько иначе взглянуть на современных водительниц.

Так, например, выяснилось, что все 100% опрошенных могут самостоятельно залить в бачок стеклоомывющую жидкость, а 60% из них не только заменить масло в двигателе, но и поменять фильтры! Кроме того, треть респонденток самостоятельно накачивают и даже меняют колеса. Любопытно, что некоторые «амазонки» заявили, что своими руками ремонтируют небольшие вмятины на кузове.