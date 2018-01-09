Что делают женщины, если в их машинах внезапно кончается бензин

Фото shutterstock.com
Расхожее мнение о том, что женщины не способны не то, что адекватно управлять автомобилем, но даже самостоятельно залить в бачок стеклоомывающую жидкость, не говоря уже о решении более серьезных проблем типа замены колеса, попытались развеять в преддверии нового года автодилеры.
Михаил Ростарчук

Так, мультибрендовая компания ГК «АвтоСпецЦентр» попыталась выяснить у своих клиенток, какие проблемы с автомобилями и какие трудности на дороге они готовы решить самостоятельно. И, надо сказать, результаты этого «исследования» если и не валят наповал, то, как минимум, заставляют несколько иначе взглянуть на современных водительниц.

Так, например, выяснилось, что все 100% опрошенных могут самостоятельно залить в бачок стеклоомывющую жидкость, а 60% из них не только заменить масло в двигателе, но и поменять фильтры! Кроме того, треть респонденток самостоятельно накачивают и даже меняют колеса. Любопытно, что некоторые «амазонки» заявили, что своими руками ремонтируют небольшие вмятины на кузове.

Фото teresasgarage.com

Отвечая же на вопрос анкеты: «Что вы сделаете, если внезапно обнаружите, что бензин заканчивается, а поблизости нет АЗС?», абсолютное большинство женщин заявили, что обратятся за помощью к друзьям и близким, хотя 40% из них не постесняются попросить помощи у проезжающих мимо водителей. И лишь одна участница опроса оказалась готова в такой ситуации залить в пустой бензобак водку. Что ж, выход из ситуации достойный. Другой вопрос, где она ее найдет на пустой дороге?

– В целом же Результаты проведенного опроса показали, что не все современные автоледи игнорируют самостоятельное обслуживание автомобиля, — отмечает Сергей Богданов генеральный директор АвтоСпецЦентр Mazda. Сергей Богданов — При этом они готовы доверять свое транспортное средство не только профессионалам-мужчинам, но и женщинам-мастерам — 90% читательниц ответили, что не против, если осмотр, диагностику и ремонт в автосервисе проведут представительницы слабого пола. Мы обязательно задумаемся об этом в наступившем году…

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 января 2018
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