Лишенный прав «гонщик на Gelandewagen» попал в ДТП

– 8 января примерно в 18:00 в районе д. 66 по ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. При этом, документы о законности пребывания на территории России мужчиной предъявлены не были. При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные, — сообщает МВД России.

Сотрудники ГИБДД узнали в нем одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года на машине сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова — Абдувахоба Маджидова.

– Указанный гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»), — говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.