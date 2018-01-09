Медведев попросил не выбрасывать из автомобилей уголь, золу и окурки

Фото: www.trbimg.com
В своей бескомпромиссной борьбе с поджигателями травы и прочими организаторами пожароопасных ситуаций МЧС РФ подготовило изменения, призванные ужесточить Правила противопожарного режима. Правительство России согласилось с предложениями министерства, и премьер-министр Медведев подписал соответствующее постановление.
Эдуард Раскин

Отныне пункт 278 будет звучать следующим образом:

«Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов. Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода. В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».

Помимо этого редакции подвергся также и пункт 283:

«Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники».

Фото: jam-news.net

Сложно усомниться в своевременности и правильности принятых поправок. Хамы, выбрасывающие из окон своих авто горящие окурки, а также идиоты, упорно поджигающие сухую траву вопреки многочисленным разъяснениям природоохранных ведомств, порядком надоели здравомыслящим гражданам. Замечательно, что наше правительство обратило, наконец, на это внимание. Оно даже пошло еще дальше и запретило помимо окурков выкидывать горячие шлак, уголь и золу. Ну действительно, а вдруг через пару десятков лет вместо эры электромобилей неожиданно настанет время паровых машин? Кто знает…

Теперь хочется надеяться, что за эти действия в ближайшее время будут установлены конкретные и очень жесткие санкции в виде высоких штрафов. А кроме того, будет четко определен порядок фиксации подобных правонарушений, не оставляющий неадекватам возможности ускользнуть от наказания.

Пока же Правила выглядят как очень строгое «ай-яй-яй» безо всяких юридических последствий.

автоправо, штрафы, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения
9 января 2018
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