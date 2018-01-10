Разговор по мобильнику за рулем грозит лишением прав

Фото: www.icebike.org
Правительство Франции крайне озабочено статистикой дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Поэтому оно объявило о разработке жестких мер по снижению аварийности на дорогах.
Эдуард Раскин

Как сообщает ТАСС, предложения правительства Пятой республики представил на межминистерском совете по безопасности дорожного движения премьер-министр страны Эдуар Филипп. В качестве главной меры он предложил снизить с 1 июля максимальную допустимую скорость на второстепенных дорогах с 90 до 80 км/ч.

— Эта мера позволит нам сохранить 350—400 жизней в год, — уверил премьер.

Действительно, эксперты считают, что примерно 55% случаев ДТП со смертельным исходом были зафиксированы именно на второстепенных дорогах Франции — а это ни много ни мало 1,5 тысяч трагически закончившихся дорожно-транспортных происшествий.

Еще одна мера подразумевает лишение водителя лицензии, если он пользуется мобильным телефоном, сидя за рулем движущегося автомобиля. До сих пор подобный проступок наказывался лишь штрафом в 135 евро и снятием трех баллов из 12 возможных по французским правилам. Результаты проведенного в марте 2017 года опроса показали, что почти 60% автовладельцев, принявших в нем участие, регулярно болтают по мобильнику по время движения.

Фото: www.cnn.com

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что похожие правила уже введены с весны прошлого года в Великобритании.

Для нашей страны эти проблемы — особенно вторая — не менее актуальны, чем для Франции или Туманного Альбиона. Если дать себе труд понаблюдать за водителями соседних машин, то легко убедиться, что многие дамы в принципе не отнимают телефонной трубки от уха, в лучшем случае тормозя скорость потока, а в худшем — создавая серьезную угрозу безопасности окружающих. Да и мужчины от них не сильно в этом отстают.

Напомним, что в настоящее время за такой «проступок» положен невеликий денежный штраф в 1500 рублей, причем для получения протокола надо сильно потрудиться и по-наглому засветиться с телефоном, прижатым к органу слуха, перед патрульным ДПС. Желательно при этом, чтобы сотрудник полиции был в дурном настроении, иначе на деньги вы все-таки не попадете.

штрафы, лишение прав, ПДД
10 января 2018
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