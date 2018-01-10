Разговор по мобильнику за рулем грозит лишением прав

Как сообщает ТАСС, предложения правительства Пятой республики представил на межминистерском совете по безопасности дорожного движения премьер-министр страны Эдуар Филипп. В качестве главной меры он предложил снизить с 1 июля максимальную допустимую скорость на второстепенных дорогах с 90 до 80 км/ч.

— Эта мера позволит нам сохранить 350—400 жизней в год, — уверил премьер.

Действительно, эксперты считают, что примерно 55% случаев ДТП со смертельным исходом были зафиксированы именно на второстепенных дорогах Франции — а это ни много ни мало 1,5 тысяч трагически закончившихся дорожно-транспортных происшествий.

Еще одна мера подразумевает лишение водителя лицензии, если он пользуется мобильным телефоном, сидя за рулем движущегося автомобиля. До сих пор подобный проступок наказывался лишь штрафом в 135 евро и снятием трех баллов из 12 возможных по французским правилам. Результаты проведенного в марте 2017 года опроса показали, что почти 60% автовладельцев, принявших в нем участие, регулярно болтают по мобильнику по время движения.