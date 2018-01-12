Человеческий фактор: съехавший в подземный переход в Москве автобус был исправен

Страшная авария, унесшая жизни четырех человек, произошла в Москве 25 декабря. Рейсовый ЛиАЗ ни с того, ни с сего сорвался с места и въехал в толпу людей, находившихся в подземном переходе рядом со станцией метро «Славянский бульвар». Уже тогда эксперты предполагали, что никаких технических проблем у автобуса не было. Версию, что ДТП произошло исключительно по вине водителя, подтвердили 12 января в Следственном комитете.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, следствие продолжает собирать материалы, имеющие отношение к делу. Проверяется организация работы водителей Одинцовского филиала ГУП МО «Мострансавто», допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Однако уже сейчас представители СК на основе полученных данных подтвержают техническую исправность автобуса.