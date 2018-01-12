Человеческий фактор: съехавший в подземный переход в Москве автобус был исправен

Фото: Следственный комитет РФ
Сведения, полученные Следственным комитетом РФ (СК), свидетельствуют о полной исправности автобуса, сбившего людей вблизи станции метро «Славянский бульвар» в конце декабря. В связи с этим обвинение в совершении преступления предъявлено водителю Виктору Тихонову.
Виктория Базылева

Страшная авария, унесшая жизни четырех человек, произошла в Москве 25 декабря. Рейсовый ЛиАЗ ни с того, ни с сего сорвался с места и въехал в толпу людей, находившихся в подземном переходе рядом со станцией метро «Славянский бульвар». Уже тогда эксперты предполагали, что никаких технических проблем у автобуса не было. Версию, что ДТП произошло исключительно по вине водителя, подтвердили 12 января в Следственном комитете.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, следствие продолжает собирать материалы, имеющие отношение к делу. Проверяется организация работы водителей Одинцовского филиала ГУП МО «Мострансавто», допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Однако уже сейчас представители СК на основе полученных данных подтвержают техническую исправность автобуса.

Водитель ЛиАЗа Виктор Тихонов, ранее утверждавший, что ничего не мог сделать с «неуправляемой» машиной, задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу. В худшем случае ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

– Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и в предшествующий ему период, — говорится в документе.

суд, ПДД, пешеходы, вред здоровью, авария, ДТП
12 января 2018
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