Почему в очередной аварии с автобусом погибли 52 человека

Фото: КЧС МВД Республики Казахстан
В Казахстане произошло страшное ДТП, в результате которого заживо сгорели 52 человека. По предварительным данным, воспламенившийся автобус не сталкивался с другими автомобилями или препятствиями — пожар начался внезапно во время движения транспортного средства.
Виктория Базылева

Как сообщает казахстанский Комитет по чрезвычайным ситуациям, возгорание автобуса, перевозившего рабочих из Узбекистана в Россию, случилось утром 18 января в Актюбинской области на 1068 километре автодороги Самара—Шымкент. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются — на месте работают сотрудники полиции, службы спасения, врачи, психологи и руководители местных органов власти. Согласно последней информации, возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Двухэтажный автобус воспламенился прямо во время движения. В салоне машины находились 55 пассажиров и два водителя — выбраться из полыхающего транспортного средства удалось лишь пятерым.

Фото: tengrinews.kz

Во-первых, машины, рассчитанные на эксплуатацию в жарких странах, комплектуются более прочными герметичными стеклами — чтобы при высокой температуре воздуха за бортом пассажиры чувствовали себя комфортно. Вероятнее всего, потерпевшие просто не смогли их выбить. Во-вторых, вылезти со второго яруса само по себе проблематично, даже если проходы не забиты личными вещами. В-третьих, наверняка началась паника и давка. И, конечно, не стоит забывать про дым, крайне вредный для людей. Как известно, взрослый человек может потерять сознание уже после двух-трех вдохов.

Напомним, что это не первое серьезное ДТП с участием автобуса в Казахстане. Летом 2016 года на трассе Алматы—Екатеринбург рейсовый автобус протаранил грузовик. В результате погибли шесть россиян — среди них и шестилетний ребенок. Подобные аварии происходят и в России. Несколько месяцев назад водитель рейсового автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожные пути. Как следствие, с машиной столкнулся поезд — происшествие унесло жизни двадцати рабочих из Узбекистана и второго шофера.

авария, ДТП, дорога, трасса
18 января 2018
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