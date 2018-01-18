Почему в очередной аварии с автобусом погибли 52 человека

Как сообщает казахстанский Комитет по чрезвычайным ситуациям, возгорание автобуса, перевозившего рабочих из Узбекистана в Россию, случилось утром 18 января в Актюбинской области на 1068 километре автодороги Самара—Шымкент. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются — на месте работают сотрудники полиции, службы спасения, врачи, психологи и руководители местных органов власти. Согласно последней информации, возгорание произошло из-за неисправной проводки.
Двухэтажный автобус воспламенился прямо во время движения. В салоне машины находились 55 пассажиров и два водителя — выбраться из полыхающего транспортного средства удалось лишь пятерым.