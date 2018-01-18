Почему в очередной аварии с автобусом погибли 52 человека

Во-первых, машины, рассчитанные на эксплуатацию в жарких странах, комплектуются более прочными герметичными стеклами — чтобы при высокой температуре воздуха за бортом пассажиры чувствовали себя комфортно. Вероятнее всего, потерпевшие просто не смогли их выбить. Во-вторых, вылезти со второго яруса само по себе проблематично, даже если проходы не забиты личными вещами. В-третьих, наверняка началась паника и давка. И, конечно, не стоит забывать про дым, крайне вредный для людей. Как известно, взрослый человек может потерять сознание уже после двух-трех вдохов.

Напомним, что это не первое серьезное ДТП с участием автобуса в Казахстане. Летом 2016 года на трассе Алматы—Екатеринбург рейсовый автобус протаранил грузовик. В результате погибли шесть россиян — среди них и шестилетний ребенок. Подобные аварии происходят и в России. Несколько месяцев назад водитель рейсового автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожные пути. Как следствие, с машиной столкнулся поезд — происшествие унесло жизни двадцати рабочих из Узбекистана и второго шофера.