Как в мороз автомобилисты разводят друг друга на деньги

Специалисты интернет-сервиса «Юла» провели любопытное исследование, выяснив какие автомобильные товары стали пользоваться повышенным спросом после резкого похолодания. Например, за последние пару недель в Москве и Подмосковье втрое повысились продажи стеклоомывающей жидкости, а также в два раза чаще автовладельцы стали покупать складные лопаты, скребки и щетки для чистки снега.

Помимо прочего, в целых четыре раза в столичном регионе увеличился спрос на провода прикуривания. А находчивые автомобилисты даже инициировали выездной сервис в помощь водителям, не сумевшим завести своего «железного коня». К примеру, за 1000 рублей к вам подъедут в любую точку Первопрестольной и гарантированно оживят остывший на морозе двигатель. Другие помогут с зарядкой аккумулятора или его заменой, третьи — возьмут автомобиль на буксир.

Подобных объявлений на интернет-барахолках видимо-невидимо. Впрочем, не обязательно тратить на эти услуги деньги — можно самостоятельно приобрести пусковое устройство и никаких проблем с запуском мотора уже не возникнет. Портал «АвтоВзгляд» провел натурный тест самых популярных моделей «пускачей» — какие из них являются наиболее эффективными, можно прочитать здесь.