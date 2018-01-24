Какие штрафы грозят за публикацию видео чужой аварии в интернете

Люди покупают автомобильные видеорегистраторы, стремясь всегда иметь видеосвидетельство своей правоты в возможном ДТП или в ходе потенциального «недопонимания» с сотрудниками дорожной полиции. Исходя из своих финансовых возможностей, они стараются приобрести как можно более технически продвинутый, а значит и достаточно дорогой гаджет. И вот, висит новенькое устройство под верхней кромкой лобового стекла неделю, месяц, год, другой — и ничего не происходит! В аварии машина не попадает, наглых гаишников все никак не удается встретить. И начинает закрадываться мысль о бесполезности инвестиций, направленных в свое время на приобретение регистратора.

Но однажды прямо перед его бесстрастным объективом случается ДТП с участием других машин. Наконец то хозяин может сказать, что не зря в свое время купил устройство — нечаянно снятый видеоролик с «экшеном» теперь хотя бы в интернет можно выложить. Традиционно, большинство такого рода видео размещается на бесплатных видеохостингах типа «ютуба». Когда оператор — заядлый пользователь соцсетей, он обязательно выложит плоды творчества автомобильного видеорегистратора на своих страничках во всех соцсетях, где это только возможно: мир обязан узнать душераздирающую правду о том, как на дворовой стоянке соседской машине чуть-чуть помяли бампер. Однако помимо массы видеороликов с банальными авариями в интернете попадаются и достаточно интересные для многих пользователей сети «киноленты».