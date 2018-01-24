Какие штрафы грозят за публикацию видео чужой аварии в интернете

Снять аварию или какую-то необычную ситуацию на дороге и выложить ролик на какой-нибудь «ютуб» — чуть ли не мечта большинства владельцев автомобильных видеорегистраторов. Однако страсть к такого рода «репортерской работе» может привести к самым печальным последствиям. Каким, выяснил портал «АвтоВзгляд»?
Евгений Банько

Люди покупают автомобильные видеорегистраторы, стремясь всегда иметь видеосвидетельство своей правоты в возможном ДТП или в ходе потенциального «недопонимания» с сотрудниками дорожной полиции. Исходя из своих финансовых возможностей, они стараются приобрести как можно более технически продвинутый, а значит и достаточно дорогой гаджет. И вот, висит новенькое устройство под верхней кромкой лобового стекла неделю, месяц, год, другой — и ничего не происходит! В аварии машина не попадает, наглых гаишников все никак не удается встретить. И начинает закрадываться мысль о бесполезности инвестиций, направленных в свое время на приобретение регистратора.

Но однажды прямо перед его бесстрастным объективом случается ДТП с участием других машин. Наконец то хозяин может сказать, что не зря в свое время купил устройство — нечаянно снятый видеоролик с «экшеном» теперь хотя бы в интернет можно выложить. Традиционно, большинство такого рода видео размещается на бесплатных видеохостингах типа «ютуба». Когда оператор — заядлый пользователь соцсетей, он обязательно выложит плоды творчества автомобильного видеорегистратора на своих страничках во всех соцсетях, где это только возможно: мир обязан узнать душераздирающую правду о том, как на дворовой стоянке соседской машине чуть-чуть помяли бампер. Однако помимо массы видеороликов с банальными авариями в интернете попадаются и достаточно интересные для многих пользователей сети «киноленты».

Например, с серьезными авариями, проделками дорожных лихачей и «учителей», драками между водителями на улице и тому подобным «нажористым контентом». Качество съемки среднестатистического автовидеорегистратора растет чуть ли не ежегодно и на подавляющем большинстве создаваемых с их помощью видеоматериалах отлично различимы госномера машин, а также лица главных героев. И мало кто из авторов такого кино отдает себе отчет, что фактически публикует элементы частной жизни граждан без их согласия. Ведь даже явно различимый на видео госномер авто позволяет достаточно точно узнать, где был и чем конкретно занимался гражданин, находившийся за рулем машины.

А уж если в интернете оказались «засвечены», например, лица участников конфликта, то перед автором видео однозначно и в полный рост встает статья статья 152.2. ГК — «Охрана частной жизни гражданина». Она гласит, что «не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о месте его пребывания, о личной и семейной жизни».

Если невольный герой видео, оказавшегося без его ведома в интернете, недоволен этим фактом, он, согласно все той же статьи 152.2 ГК, вправе обратиться в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения.

видеофиксация, видеорегистратор, ДТП, ГИБДД
24 января 2018
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