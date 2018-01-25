«Делимобиль» отменяет клиентскую ответственность за повреждения при ДТП

Фото: «Делимобиль»
Оператор услуги краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» больше не будет взимать со своих клиентов средства за повреждения транспортных средств. Кроме того, компания ввела единую для всех регионов тарификацию.
Виктория Базылева

Все чаще россияне отказываются от общественного транспорта и такси в пользу каршеринга. На сегодняшний день услуги краткосрочной аренды машин предоставляют несколько компаний, предлагающих пользователям самые разные машины: от бюджетных LADA Granta до премиальных Genesis G80, от бензиновых KIA Rio до электрических BMW i3, от компактных Smart Fortwo до вместительных Renault Kaptur.

Автомобилисты могут выбирать операторов, исходя из своих личных предпочтений, наличия в парке той или иной модели и условия договора. До недавнего времени многие обходили стороной «Делимобиль» по причине того, что компания требовала у своих клиентов компенсацию повреждений авто. К примеру, если водитель попадал в серьезное ДТП — всякое на дорогах случается — с него могли взыскать до 150 000 рублей. Кто же пойдет на такой риск?

Фото: «Делимобиль»

– Условия страхования автомобиля, в особенности предусмотренная договором франшиза, нередко была камнем преткновения между каршерингом и пользователями, попавшими в ДТП, — рассказал генеральный директор «Делимобиля» Леонид Сысоев. — Пока все было хорошо, водители не обращали на этот пункт внимания, но оказавшись в ситуации, когда нужно оплатить убыток, выражали возмущение, доходившее до скандалов. Мы изначально стремились ликвидировать все узкие места сервиса и, в частности, постарались создать максимально эффективный страховой продукт для наших клиентов. И сегодня, после долгой совместной работы со страховщиками, нам это удалось.

С 22 января в силу вступили новые условия договора, согласно которым по тарифу «Базовый» максимальная сумма взыскания с водителя при ДТП снизилась с 150 000 до 25 000 рублей. Новый же тариф «Сказка», пришедший на смену «Все включено», полностью отменяет какие-либо возмещения со стороны пользователя. Стоит, однако, отметить, что ответственность за нарушения Правил дорожного движения, намеренное причинение вреда машине, курение в салоне и прочее сохраняется за клиентом.

Фото: «Делимобиль»

Помимо того, «Делимобиль» переписал прайсы на свои услуги — и что примечательно, в меньшую строну. Если арендовать машину по тарифу «Базовый", стоимость минуты использования автомобиля обойдется не в восемь рублей, как прежде, а в семь. По тарифу "Сказка» за каждую минуту, проведенную за рулем, придется отдать восемь рублей вместо одиннадцати.

На сегодняшний день «Делимобиль» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде. До конца нынешнего года компания расширит географию предоставления своих услуг — сервис появится и в других крупных городах. Правда, в каких именно, пока не уточняется.

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25 января 2018
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