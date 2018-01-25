«Делимобиль» отменяет клиентскую ответственность за повреждения при ДТП

Все чаще россияне отказываются от общественного транспорта и такси в пользу каршеринга. На сегодняшний день услуги краткосрочной аренды машин предоставляют несколько компаний, предлагающих пользователям самые разные машины: от бюджетных LADA Granta до премиальных Genesis G80, от бензиновых KIA Rio до электрических BMW i3, от компактных Smart Fortwo до вместительных Renault Kaptur.

Автомобилисты могут выбирать операторов, исходя из своих личных предпочтений, наличия в парке той или иной модели и условия договора. До недавнего времени многие обходили стороной «Делимобиль» по причине того, что компания требовала у своих клиентов компенсацию повреждений авто. К примеру, если водитель попадал в серьезное ДТП — всякое на дорогах случается — с него могли взыскать до 150 000 рублей. Кто же пойдет на такой риск?