Пикапы Toyota Hilux установили рекорд Гиннесса на Крайнем Севере

Экспедиция стартовала из Норильска 13 января. Чтобы преодолеть тысячу километров и добраться до Диксона, команде потребовалось десять день. Нельзя сказать, что с погодой рекордсменам повезло — температура воздуха достигала отметки в −57 градусов по Цельсию, что при ветре 17 м/с ощущалось как все −70. В столь суровых условиях Крайнего Севера приостанавливали свою работу нефтегазовые компании и дизельные подстанции, а также частично эвакуировались жители.

Однако несмотря на все сложности, двум пикапам Toyota Hilux, оснащенным 2,4- и 2,8-литровыми турбодвигателями мощностью 150 и 177 л. с. все же удалось достигнуть поставленной цели. Любопытно, что согласно условиям Книги Гиннесса, подобный рекорд не может быть установлен автомобилями, укомплектованными двойными стеклами, колесами большего размера и дополнительными блокировками. Поэтому в списке особого оборудования грузовичков значились разве что шины с более глубоким протектором, вспомогательные фары, автоодеяла для двигателей и защита радиаторов.