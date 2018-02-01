Верховный суд разрешил выпивать в припаркованном автомобиле

В результате судебных тяжб, тянувшихся целый год, Фемида все-таки не нашла ничего противозаконного в том, что дошедшая со своей жалобой аж до Верховного суда автомобилистка распивала спиртные напитки в собственной машине. А что — она же никуда не ехала. По крайней мере, так девушка пояснила полицейскому, подошедшему глубокой ночью к ее люксовому британскому внедорожнику.

Однако страж порядка усомнился в правдивости заявлений выпившей дамочки, что она не заводила двигатель и не собиралась продолжать банкет. Тем более, что рядом с ней находились еще три таких же красотки подшофе. В общем, инспектор попросил хозяйку авто дунуть в алкотестер, а затем составил на нее протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.