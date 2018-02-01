Верховный суд разрешил выпивать в припаркованном автомобиле

Фото: Наталья Мущинкина
Портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал о случаях, когда гаишники оформляли автомобилистов, выпивающих в припаркованных машинах, под «лишенку». Да, в России потерять «права» за пьянку в обездвиженном авто у гаража можно в одну секунду. Точнее, можно было.
Мирон Горин

В результате судебных тяжб, тянувшихся целый год, Фемида все-таки не нашла ничего противозаконного в том, что дошедшая со своей жалобой аж до Верховного суда автомобилистка распивала спиртные напитки в собственной машине. А что — она же никуда не ехала. По крайней мере, так девушка пояснила полицейскому, подошедшему глубокой ночью к ее люксовому британскому внедорожнику.

Однако страж порядка усомнился в правдивости заявлений выпившей дамочки, что она не заводила двигатель и не собиралась продолжать банкет. Тем более, что рядом с ней находились еще три таких же красотки подшофе. В общем, инспектор попросил хозяйку авто дунуть в алкотестер, а затем составил на нее протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Роман Орлов

Суды, как водится, такие дела рассматривают стремительно. Об итоговых вердиктах вы, полагаем, догадываетесь. Вот и в нашем случае мировой судья без лишних колебаний вынес решение о лишении пьяной автоледи водительского удостоверения сроком на один год и восемь месяцев, не забыв при этом взыскать еще и 30 000 рублей штрафа.

Нарушительницу такой исход событий — понятное дело — не устроил, и она решила попытать счастья в вышестоящей инстанции. Правда, и там любительнице автомобильных сабантуев справедливости найти не удалось. Сжалился над обладательницей дорогостоящего элитного внедорожника лишь Верховный суд, который нашел в деле ошибки и противоречия.

Оказывается, сотрудник ДПС менял свои показания, да к тому же понятые не вызывались в суд для дачи показаний. Этого оказалось достаточно, чтобы оправдать автомобилистку и вернуть ей «права».

штрафы, суд, медосвидетельствование, медсправка, ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
1 февраля 2018
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