Белый цвет, АКП и «Зимний пакет»: какие автомобили предпочитают россияне

Согласно результатам исследования Ford Sollers, лучше других продаются машины, окрашенные в белый — на них пришлось 36%. Второе место поделили черный и серый цвета — доля каждого равняется 18%. На третьей строчке серебристый — автомобилями этого цвета обзавелись 9,5% всех клиентов Ford, купивших авто в 2017 году. Среди ярких колеров популярны синий (7%) и коричневый (3%).

Кроме того, большая часть автомобилистов — а именно 78% — дооснащали свои машины различными опциями. Лучше других продавался «Зимний пакет», в который в зависимости от модели входят обогрев передних кресел, лобового стекла, рулевого колеса,форсунок стеклоомывателей и зоны покоя «дворников». Отметим также, что почти 78% покупателей остановили свой выбор на автомобилях, оборудованных автоматической или роботизированной коробкой передач.