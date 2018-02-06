Таксистов в России оказалось столько же, сколько и военных

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации проанализировал сегмент такси на рынке городского общественного транспорта. Согласно исследованию, c 2015 года число водителей растет на 25% ежегодно, а доля нелегальных такси снизилась до 15% рынка. Дальнейшее развитие отрасли эксперты Аналитического центра связывают с цифровизацией средств контроля и развитием самозанятости. С 2015 года объем рынка в денежном выражении рос на 14,2% в год и достиг 575 млрд. руб. в 2017 году.

Количество официально занятых в отрасли на 2017 год составляет 584 тысяч человек, при этом в течение года в такси временно работало еще порядка 117 тысяч человек, что в сумме дает порядка 700 тысяч работников, связанных со сферой такси.

Для сравнения напомним, что согласно данным из открытых источников, по состоянию на начало 2017 года фактическая численность армии России составляла примерно 798 тысяч военнослужащих. Таким образом, армия российских таксистов по численности приближается к Российской армии. И на данный момент примерно на каждые 200 россиян приходится по одному таксисту. Аналитики решили, что этому рынку нужна дальнейшая цифровизация — для пущего контроля и учета.