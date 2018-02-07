Когда выполнение ПДД приводит к авариям

Если поголовно все водители будут ездить строго по ПДД, то аварий, скорее всего не будет вообще. Однако реальность такова, что дотошно выполнять требования Правил абсолютно во всех ситуациях на дороге практически невозможно. А иногда, бывает, что и просто опасно. Мы собрали несколько требований ПДД, бездумное выполнение которых черевато авариями. Возьмем, скажем, ограничения скорости. Особенно на более-менее скоростных дорогах и трассах. Вне населенных пунктов, Правила разрешают двигаться на скоростях до 90 км/ч.

В населенных пунктах скоростной лимит равен, по умолчанию, 60 км/ч. А в некоторых и 50 км/ч, и, порой,40 км/ч. Получается, что машина может спокойно мчаться на 90 км/ч до самой границы поселения. И как только она поравняется со знаком его границы или с соответсвующим знаком ограничения скорости, водитель обязан мгновенно нажать на тормоз и сбросить скорость до разрешенной. В реальной жизни такая законопослушность обойдется очень дорого: торможение «в пол» с 90 до 60−50 км/ч грозит вполне реальной перспективой получить в корму бампер идущего сзади транспортного средства.

С точки зрения ПДД, тормозящий будет прав на 100%, а по факту, аварию на пустом месте организует именно он. И хорошо еще, если виновником ДТП не окажется груженая фура…