Когда выполнение ПДД приводит к авариям

Соблюдение исключительно буквы, а не духа практически любого закона неизбежно приводит к ситуации, когда страдает законопослушный человек. А в случае с ПДД это может кончиться даже трагедией.
Евгений Банько

Если поголовно все водители будут ездить строго по ПДД, то аварий, скорее всего не будет вообще. Однако реальность такова, что дотошно выполнять требования Правил абсолютно во всех ситуациях на дороге практически невозможно. А иногда, бывает, что и просто опасно. Мы собрали несколько требований ПДД, бездумное выполнение которых черевато авариями. Возьмем, скажем, ограничения скорости. Особенно на более-менее скоростных дорогах и трассах. Вне населенных пунктов, Правила разрешают двигаться на скоростях до 90 км/ч.

В населенных пунктах скоростной лимит равен, по умолчанию, 60 км/ч. А в некоторых и 50 км/ч, и, порой,40 км/ч. Получается, что машина может спокойно мчаться на 90 км/ч до самой границы поселения. И как только она поравняется со знаком его границы или с соответсвующим знаком ограничения скорости, водитель обязан мгновенно нажать на тормоз и сбросить скорость до разрешенной. В реальной жизни такая законопослушность обойдется очень дорого: торможение «в пол» с 90 до 60−50 км/ч грозит вполне реальной перспективой получить в корму бампер идущего сзади транспортного средства.

С точки зрения ПДД, тормозящий будет прав на 100%, а по факту, аварию на пустом месте организует именно он. И хорошо еще, если виновником ДТП не окажется груженая фура…

Второй случай, когда жесткое выполнение ПДД приведет к аварии, связан с изгибом проезжей части, когда полосы движения и разметка, их указывающая, бывают проложены по кривым траекториям. Многие, если не большинство, водителей в таких местах едут, «спрямляя» изгибы разметки. А некоторые следуют предлагаемой белыми полосами траектории. При этом пути «срезальщиков» и едущих по ПДД неизбежно пересекаются и от аварий тут спасает лишь готовность одних водителей пропустить другой транспорт. Понятно, что кабы все в таких местах ехали по разметке, никаких проблем не существовало бы. Но где ж найти такое райское место?!

Следующий случай связан с нарушениями приоритета при перестроении между полосами. Правила обязывают перестраивающегося пропустить уже находящийся в нужной ему полосе транспорт. Однако на практике так происходит далеко не всегда и кабы не хорошие тормоза и реакция водителя, перед которым нагло встраивается желающий перестроиться «дерзкий и резкий летчик», то авария неминуема. Да, по ПДД никто не обязан пропускать гражданина, совершающего опасные маневры, особенно на высоких скоростях. Однако упертое следование букве Правил в этом случае, как правило, приводит к ДТП. Таким образом действует правило «дай дорогу дураку» — не по ПДД, зато без аварий.

автоправо, ПДД, авария, ДТП
7 февраля 2018
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