Убийцу «пьяного мальчика» ждет оправдательный приговор, а его отца — долги

Фото: Михаил Ковалев
Московский областной суд готовится к рассмотрению апелляционной жалобы, поданной виновницей смертельного ДТП с «пьяным мальчиком». Убийца шестилетнего ребенка либо отправится на свободу, либо получит больший срок.
Мирон Горин

Признанная виновной шокирующей аварии в подмосковном Железнодорожном Ольга Алисова за смерть малыша, в крови которого ожидаемо неверно была обнаружена гигантская доза алкоголя, получила смешные три года колонии-поселения. В то время, как максимальное наказание по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Иными словами, без возможности выхода на работу за пределы учреждения, без частых свиданий с родственниками и уж тем более без нахождения осужденных дома по выходным. Убийце же попавшего под колеса ее иномарки Алеши Шимко буквально через несколько месяцев можно будет отправиться на свободу — условно-досрочное освобождение никто не отменял.

Фото: Александр Корнющенко

Однако ей этого показалось чересчур много. Заручившись поддержкой адвоката, Алисова намерена добиться оправдательного приговора. По информации «Газеты.ру», приговор осужденная считает «необоснованным, неправомерным и подлежащим отмене, а материалы уголовного дела — пересмотру со стадии предварительного слушания».

Подсудимая настаивает, что произошедшее — не более, чем несчастный случай, ведь она двигалась на своей машине со скоростью менее 20 км/ч. Про то, что в этот момент она разговаривала по телефону и, возможно, находилась в состоянии наркотического опьянения, автоледи решила не упоминать.

Фото: Геннадий Черкасов

Помимо прочего, виновница ДТП планирует содрать с отца погибшего мальчика 10 000 000 рублей за то, что он якобы опозорил достоинство и честь убийцы своего ребенка, не доказав ее связь с криминальными кругами и факт употребления наркотиков. Проще говоря, Роман Шимко публично оклеветал Алисову, а значит должен понести наказание.

Вот только амбициозная героиня трагического сюжета забывает о том, что при повторном рассмотрении дела в суде срок может быть не снижен, а наоборот — увеличен. Иными словами, дамочка рискует. Хотя в то, что ее отпустят под чистую верится гораздо больше. Несмотря на обещания депутатов Госдумы и высокопоставленных чиновников в МВД обеспечить контроль по объективному расследованию громкого дела, а также общественный резонанс, Ольга Алисова фактически избежала ответственности.

Впрочем, не опаздывает со своей жалобой и папа мальчика, который намерен добиться в Московском областном суде более сурового наказания над преступницей.

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7 февраля 2018
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