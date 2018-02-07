Убийцу «пьяного мальчика» ждет оправдательный приговор, а его отца — долги

Признанная виновной шокирующей аварии в подмосковном Железнодорожном Ольга Алисова за смерть малыша, в крови которого ожидаемо неверно была обнаружена гигантская доза алкоголя, получила смешные три года колонии-поселения. В то время, как максимальное наказание по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Иными словами, без возможности выхода на работу за пределы учреждения, без частых свиданий с родственниками и уж тем более без нахождения осужденных дома по выходным. Убийце же попавшего под колеса ее иномарки Алеши Шимко буквально через несколько месяцев можно будет отправиться на свободу — условно-досрочное освобождение никто не отменял.