Госдума поддержит предложение МВД сажать пьяных водителей на четыре года и штрафовать на 500 000 рублей

Фото Наталья Мущинкина
Сегодня на сайте regulation.gov в законопректе, касающемся внесения поправок в ст. в проекте поправок к ст. 264.1 УК РФ, ужесточающих наказание для пьяных водителей, появилась новая новелла. Если она будет одобрена, десятки тысяч автовладельцев окажутся за решеткой на немалый срок в четыре года с выплатой штрафа в размере 500 000 рублей.
Михаил Ростарчук

Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это коснется тех водил, что попадутся за пьянку вторично. А таких, судя по пояснительной записке к документу, достаточно много: за июль-декабрь 2015 года дознавателями органов внутренних дел расследованы уголовные дела о 29 229 преступлениях данной категории, из них по 28 958 уголовные дела направлены в суд, за 2016 год — 84 965 и 84 183, ‎за 2017 год — 79 783 и 78 980 соответственно. То есть мы вполне можем говорить о том, что рецедивное пьянство за рулем имеет массовый и крайне опасный для общества характер.

При этом хронических алкашей, садящихся за руль подшофе, суды в большинстве своем наказывают только обязательными исправительными работами, а максимально возможное сейчас наказание в виде двух лет тюрьмы практически не применяют в виду некоторых особенности нашего законодательства. Однако с повышением срока наказания за указанное деяние, эти странности отечественного судопроизводства по отношению к обвиняемым по ст. 264.1 УК РФ легко устраняются и все эти десятки тысяч потенциальных убийц наверняка окажутся за решеткой.

Фото Геннадий Черкасов

– Одной из основных угроз безопасности дорожного движения и причиной смертности при дорожно-транспортных происшествиях является пьянство, а имеющиеся меры ответственности являются недостаточными, — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД Ирина Волк. — В этой связи и предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырех лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ…

И, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, этот законопроект скорее всего будет поддержан депутатами:

– Поскольку в данном случае мы говорим о повторном нарушении закона, документ, если он станет законопроектом, Госдума наверняка примет — как принимает большинство правительственных законотворческих инициатив. Другое дело — даже учитывая, что речь, по сути, идет о рецидивистах — суды должны будут применять его очень аккуратно. Ведь сотрудники ГИБДД, судя по сигналам моих избирателей, по-прежнему нередко злоупотребляют своим положением, превращая трезвых водителей в пьяных. Инспектора пользуются и юридической неграмотностью граждан, и несовершенством алкотестеров. Надеюсь, что судейское сообщество будет учитывать и эти, и другие нюансы, прежде чем станет отправлять граждан за решетку. А лично мое отношение к этому предложению МВД, принимая во внимание оговоренные в нем большой срок заключения и колоссальный штраф, довольно скептическое…

промиле, медосвидетельствование, госдума, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
8 февраля 2018
646

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы