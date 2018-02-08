Госдума поддержит предложение МВД сажать пьяных водителей на четыре года и штрафовать на 500 000 рублей

Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это коснется тех водил, что попадутся за пьянку вторично. А таких, судя по пояснительной записке к документу, достаточно много: за июль-декабрь 2015 года дознавателями органов внутренних дел расследованы уголовные дела о 29 229 преступлениях данной категории, из них по 28 958 уголовные дела направлены в суд, за 2016 год — 84 965 и 84 183, ‎за 2017 год — 79 783 и 78 980 соответственно. То есть мы вполне можем говорить о том, что рецедивное пьянство за рулем имеет массовый и крайне опасный для общества характер.

При этом хронических алкашей, садящихся за руль подшофе, суды в большинстве своем наказывают только обязательными исправительными работами, а максимально возможное сейчас наказание в виде двух лет тюрьмы практически не применяют в виду некоторых особенности нашего законодательства. Однако с повышением срока наказания за указанное деяние, эти странности отечественного судопроизводства по отношению к обвиняемым по ст. 264.1 УК РФ легко устраняются и все эти десятки тысяч потенциальных убийц наверняка окажутся за решеткой.