Судьям опять разрешили пить за рулем

Теперь служителям Фемиды опять можно совершенно безнаказанно управлять машиной в пьяном виде, ездить по «встречке», сбивать людей на «зебре», уезжать с места любого происшествия и вообще чувствовать себя на дороге «в режиме бога». Напомним, что действующая сейчас редакция гаишного регламента заработала 20 октября прошлого года. До того момента эта «библия сотрудника ГИБДД» запрещала составлять протоколы и задерживать судейских, что бы они ни творили на дороге.

А с октября 2017 для людей, от решений которых зависят судьбы множества рядовых граждан России «что-то пошло не так» — дорожная полиция получила возможность пресекать неблаговидное поведение людей в мантиях. И почти сразу в прессе стали появляться сообщения о «подвигах» служителей Фемиды Так, 12 ноября 2017 года судья городского суда Азова Александр Гудкин на своей BMW X3 чуть не убил на «встречке» женщину на кроссовере, а потом отказался от прохождения медосвидетельствования. Ночью 13 ноября, в Краснодаре Land Rover, на котором обычно передвигается судья Прикубанского районного суда Георгий Ермолов, на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и отправил на тот свет парня и девушку в ВАЗ-2114.