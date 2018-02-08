Судьям опять разрешили пить за рулем

Опубликованный сегодня приказ МВД самым существенным образом изменил вступивший в конце прошлого года в силу новый регламент работы ГИБДД. Короткий период, когда дорожная полиция имела право штрафовать и задерживать судей за нарушения ПДД окончился.
Алексей Батушенко

Теперь служителям Фемиды опять можно совершенно безнаказанно управлять машиной в пьяном виде, ездить по «встречке», сбивать людей на «зебре», уезжать с места любого происшествия и вообще чувствовать себя на дороге «в режиме бога». Напомним, что действующая сейчас редакция гаишного регламента заработала 20 октября прошлого года. До того момента эта «библия сотрудника ГИБДД» запрещала составлять протоколы и задерживать судейских, что бы они ни творили на дороге.

А с октября 2017 для людей, от решений которых зависят судьбы множества рядовых граждан России «что-то пошло не так» — дорожная полиция получила возможность пресекать неблаговидное поведение людей в мантиях. И почти сразу в прессе стали появляться сообщения о «подвигах» служителей Фемиды Так, 12 ноября 2017 года судья городского суда Азова Александр Гудкин на своей BMW X3 чуть не убил на «встречке» женщину на кроссовере, а потом отказался от прохождения медосвидетельствования. Ночью 13 ноября, в Краснодаре Land Rover, на котором обычно передвигается судья Прикубанского районного суда Георгий Ермолов, на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и отправил на тот свет парня и девушку в ВАЗ-2114.

СМИ сообщали, что водитель внедорожника нетвердой походкой скрылся с места ДТП, а через несколько часов он, якобы, «сдался полиции». Вот только свидетели произошедшего утверждают, что «сдался» совсем не тот человек, который устроил аварию, а какой-то посторонний гражданин. И так далее…

«Судейскому сообществу» явно не понравилась такая «популярность» и, видимо, были найдены какие-то рычаги влияния на МВД. Результатом и стала поправка в Регламент ГИБДД, которая возвращает ситуацию с судьями на старые рельсы — как и было до 20 октября 2017. Теперь сотрудник ДПС вообще ничего не может сделать с судьей: ни составить протокол об административном правонарушении, ни организовать медосвидетельствование «столпа правосудия», ни отстранить от управления машиной, даже если тот выпадете из-за руля!

Максимум что ему теперь разрешено в подобной ситуации — написать рапорт своему начальнику, что «спецсубъект» (а именно к этой категории неприкасаемых относятся судьи) был похож на пьяного, ехал по «встречке», мчался на 1-й космической скорости на на красный сигнал светофора и т. п. А раз правонарушение не зафиксировано протоколом, то его как бы и не было — уж судьи то знают это лучше всех! Таким образом, отныне 57 000 российских судей вернули себе такое полезное свойство организма как «неприкасаемость».

Острейшую потребность в ней «судейское сообщество» обычно объясняет необходимостью защиты от возможного «давления» со стороны полицейских. По-человечески понять судей можно — кому ж понравится полицейское давление, когда ты «вечно молодой, вечно пьяный» возвращаешься с попойки домой?

В ситуации с восстановлением статус кво судей успокаивает лишь одно. Никакая юридическая казуистика не помогает, кода нарушитель имеет дело непосредственно с законами физики: на встречный грузовик или столб пьяное бормотание про судейский статус не действует.

суд, ПДД, ДТП, ГИБДД
8 февраля 2018
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