Как пережили аномальную метель владельцы машин разных марок и моделей

Германские седаны погрустнели равномерно, за исключением Quattro, задуманного для ралли, спорта, плохих дорог и хороших побед. Renault, созданные под дороги Турции, снегопад века одолели, не смотря на напряжение. Корейские автомобили с клиренсом ниже бордюра сразу встали в общую колею. Но всем были интересны три основные категории, в которые верили сами владельцы: кроссоверы, пикапы и внедорожники.

По статистике, от 40% до 60% кроссоверов покупаются в исполнении 4х2. Выбирая между полным приводом и дополнениями к комфорту, люди тратились на утешение плоти, не обращая внимания на очевидность русских дорог. Сэкономленные 100 000 рублей не компенсировала ни одна лопата и даже пришедшие на помощь соседи.

Большинство пикапов родились таскать грузы и полный привод получили по просьбам маркетологов. Вызывающий всеобщую зависть Hiluxe не стал героем успешной борьбы, поскольку разгруженная ведущая ось и боязнь порвать передний мост не всем позволили включить долгожданный режим 4х4. Наравне с ними от героизма уклонялись УАЗы. Крепкие мужики в телогрейках, овеянные славой прижимистых хозяев окрестных угодий, закусив белые тапочки (или столь сильно стиснувшие зубы?) на своих УАЗах тоже оказались в ситуации, когда уже пора подключать передний мост, но не у всех он включается… Поэтому столь многие УАЗы ехали с панической осторожностью, наравне с моноприводом.