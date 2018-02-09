Как пережили аномальную метель владельцы машин разных марок и моделей

Фото avtovzglyad.ru
Первыми после природных катаклизмов присмирели BMW с индексом X. Они одним колесом жили в Европе и внезапное нападение снежной Сибири на Москву окунуло их в действительность русского севера, про которую владельцы машин немецкой марки давно забыли. Никакая «липучка» и интеллект полного привода не одолели сугробы в метр высотой и, если в первый день снегопада иллюзии еще толкали BMW в решительные атаки, то во второй день на владельцев снизошло смирение, вернувшее к общему знаменателю непреодолимого отчаяния.
Сергей Асланян

Германские седаны погрустнели равномерно, за исключением Quattro, задуманного для ралли, спорта, плохих дорог и хороших побед. Renault, созданные под дороги Турции, снегопад века одолели, не смотря на напряжение. Корейские автомобили с клиренсом ниже бордюра сразу встали в общую колею. Но всем были интересны три основные категории, в которые верили сами владельцы: кроссоверы, пикапы и внедорожники.

По статистике, от 40% до 60% кроссоверов покупаются в исполнении 4х2. Выбирая между полным приводом и дополнениями к комфорту, люди тратились на утешение плоти, не обращая внимания на очевидность русских дорог. Сэкономленные 100 000 рублей не компенсировала ни одна лопата и даже пришедшие на помощь соседи.

Большинство пикапов родились таскать грузы и полный привод получили по просьбам маркетологов. Вызывающий всеобщую зависть Hiluxe не стал героем успешной борьбы, поскольку разгруженная ведущая ось и боязнь порвать передний мост не всем позволили включить долгожданный режим 4х4. Наравне с ними от героизма уклонялись УАЗы. Крепкие мужики в телогрейках, овеянные славой прижимистых хозяев окрестных угодий, закусив белые тапочки (или столь сильно стиснувшие зубы?) на своих УАЗах тоже оказались в ситуации, когда уже пора подключать передний мост, но не у всех он включается… Поэтому столь многие УАЗы ехали с панической осторожностью, наравне с моноприводом.

Фото avtovzglyad.ru

Зато полноценные Pajero, Land Cruiser, Land Rover, Gelandewagen, с нечастыми вкраплениями Subaru, полностью подтвердили правоту владельцев, потративших деньги на боевую готовность. Зима у нас была, есть и будет. И это не последняя аномальная метель. Полный привод пригодится еще не раз.

Как и лопата, свойственная каждому советскому человеку и забытая нынешними россиянами. Бывший министр образования Фурсенко, мечтавший из человека-творца вырастить человека-потребителя, не смел надеяться на столь быстрый результат. Оказалось, что напрасно он не верил в методики деградации. Люди, подготовленные невзгодами советской власти и отечественной действительности к самовыкапыванию из любой ситуации, охотно растеряли инвентарь, навыки и желание бороться за себя. Засыпанный снегом город и не подумал браться за лопаты. Все остались ждать у мэра погоды, требовательно ругая дворников, коммунальщиков и МЧС за отсутствие победы над стихией. Люди массово сделали вид, будто откапывать их собственные автомобили из их дворов и улиц должны все, кроме них. Те, кто еще недавно нормально и вполне умело доставали машину из снежного плена, внезапно обленились и почувствовали себя потребителями, которым обязаны оказать услугу. Сдача позиций произошла незаметно, но пугающе быстро.

Снегопад закончился. Вошел в историю. Народ массово переждал стихию. И продолжает ждать, когда у горемычных таджиков дойдут руки до раскопок автомобилей, нужность которых теперь вызывает сомнения.

парковка, засада, ущерб, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 февраля 2018
246

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы