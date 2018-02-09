В ГИБДД ликвидировали подразделение, славшее «письма счастья»

Стало известно, что московский ЦАФАП, славший до последнего времени «письма счастья» за нарушения, зафиксированные полицейским камерами, перестал существовать как отдельное подразделение полиции. В ходе масштабного сокращения численности личного состава ГИБДД, его функции переданы в 4-й отдел организации исполнения административного законодательства УГИБДД по Москве.

Судя по всему, и этому подразделению осталось существовать не особо долго. Все идет к тому, что функции рассылки вообще всех «писем счастья», оформляемых с помощью камер автоматической фиксации, вскоре передадут из ГИБДД в ведение структур правительства Москвы — как те сейчас делают это со штрафами за неоплату парковки в столицы. Напомним, что сокращение численности московского главка ГИБДД происходит в рамках общего «урезания» личного состава ведомства. Оно осуществляется на основании подписанного в конце 2017 года соответствующего указа президента. Согласно ему, общее количество сотрудников ГИБДД в России должно уменьшиться на 10 000 человек.

В общей сложности, как уже сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», штатная численность столичной ГИБДД должна уменьшится на 753 сотрудника. Помимо указанных выше подразделений, будет ликвидировано четыре отдела в УГИБДД города.