В ГИБДД ликвидировали подразделение, славшее «письма счастья»

Как и ряд отделов московской ГИБДД, занятых преимущественно «бумажной» работой, Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), занимавшийся оформлением штрафов с камер, прекратил свое существовании.
Евгений Банько

Стало известно, что московский ЦАФАП, славший до последнего времени «письма счастья» за нарушения, зафиксированные полицейским камерами, перестал существовать как отдельное подразделение полиции. В ходе масштабного сокращения численности личного состава ГИБДД, его функции переданы в 4-й отдел организации исполнения административного законодательства УГИБДД по Москве.

Судя по всему, и этому подразделению осталось существовать не особо долго. Все идет к тому, что функции рассылки вообще всех «писем счастья», оформляемых с помощью камер автоматической фиксации, вскоре передадут из ГИБДД в ведение структур правительства Москвы — как те сейчас делают это со штрафами за неоплату парковки в столицы. Напомним, что сокращение численности московского главка ГИБДД происходит в рамках общего «урезания» личного состава ведомства. Оно осуществляется на основании подписанного в конце 2017 года соответствующего указа президента. Согласно ему, общее количество сотрудников ГИБДД в России должно уменьшиться на 10 000 человек.

В общей сложности, как уже сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», штатная численность столичной ГИБДД должна уменьшится на 753 сотрудника. Помимо указанных выше подразделений, будет ликвидировано четыре отдела в УГИБДД города.

Что же касается продолжающихся сокращений в ГИБДД Москвы, то в ходе этой компании «режут» численность личного состава не только «тылов» ведомства, но и подразделения, работающие «на земле». Так, в частности, контроль за происходящим на «третьем кольце» передан от 7-го спецбатальона ДПС на спецтрассе к окружным отделам ГИБДД, по территории которых проходит ТТК. Вместо 1-го спецполка ДПС на спецтрассе МКАД теперь «поделен» между седьмым, восьмым и девятым спецбатальонами ДПС. По некоторым данным за МКАД будет отныне отвечать на 150—200 человек личного состава меньше. Логика «сокращальщиков» здесь понятна.

Основное нарушение на МКАД — превышение скорости и езда по обочинам. А эти проступки призваны контролировать комплексы фото- видеофиксации. Стационарные посты на МКАД были закрыты несколько лет назад, а ведь на каждый приходилось примерно по 30 человек служивого персонала — с учетом круглосуточной посменной работы инспекторов. В том числе, и отдел, отвечающий за организацию дорожного движения (включая и светофорные объекты). Эта функция автоинспекции будет целиком и полностью передана в ЦОДД столичного правительства.

штрафы, письма счастья, ГИБДД
9 февраля 2018
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