Аренда авто под такси

Например, компания такси «Шоколад» на данный момент сдает в аренду новенькие KIA Rio c АКП за 1300 рублей в сутки, KIA Ceed с МКП — за 1550, а KIA Ceed с АКП — за 1650. Учитывая, что средний чек поездки по Москве составляет 460 рублей, эти деньги отбиваются довольно легко.

К тому же людям, берущим авто в аренду, «Шоколад» предлагает свободный график работы, а плановое ТО, ремонт, сезонная резина идут за счет таксопарка. К другим преимуществам работы на арендованном здесь авто можно отнести то, что водитель получает «домашний» автомобиль и возможность выкупить его на выгодных условиях.

Немаловажно и то, как парк подключает своих работников к агрегаторам. К сожалению, значительное число кандидатов в таксисты просто не знают, как с ними правильно работать, на чем теряют приличные суммы. И хорош тот таксопарк, который проводит бесплатное обучение этой премудрости и бесплатно же подключает своих сотрудников к агрегаторам. «Шоколад» — один из таких, к тому же тут одна из самых низких комиссий при работе с «Яндекс. Такси», Uber, Gett. И кстати об обучении. Главный вопрос, волнующий человека, идущего в такси: «Как заработать больше денег»?

— Ответить на него коротко невозможно, — говорит специалист отдела обучения компании «Шоколад» Шерзод Ходжиев. — Однако мы готовы поделиться всеми секретами мастерства. Но в целом могу сказать, что реальный заработок водителя на аренде — до 150 000 рублей, но тут все зависит от человека…

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