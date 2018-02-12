Газпрому влетело за вздувание цен на бензин

Как сообщает «Коммерсантъ», в протоколе биржевого комитета ФАС от 7 февраля отмечается, что в начале месяца эти структуры «Газпрома» снизили объемы продаж бензинов в РФ в пять раз при увеличении экспорта в четыре раза. При этом в дополнительную торговую сессию «Газпром» приобретал топливо у «Роснефти», что привело к «изъятию товара с рынка».

Компании, связанные с топливным бизнесом, в последнее время заметили, что антимонопольщики начали весьма жестко реагировать на любые колебания цен на бензин — естественно, только после того, как Президент в Ростове-на-Дону упомянул о возможности их снижения. Компании должны продавать на бирже не меньше 10% произведенного бензина, что закреплено в совместном приказе ФАС и Минэнерго.

— При премиальности внешнего рынка компании группы «Газпром», по сути дела, пользуются ситуацией — экспортируют товар по более дорогой цене и скупают товар на внутреннем рынке по более низкой,— пояснил агентству «Интерфакс» начальник управления регулирования ТЭК Дмитрий Махонин. Он также сообщил, что «Газпром» с начала года снижает реализацию бензинов, нарушает равномерность и регулярность продаж. При этом в ФАС не поясняют, повлияли ли реально действия «Газпрома» на стоимость топлива.

В свою очередь, в «Газпром газэнергосети» заверили «Коммерсантъ», что неукоснительно следовали всем нормативам биржевой торговли, соблюдая требования по объемам и регулярности продаж нефтепродуктов и принципы торговой политики, согласованной с ФАС. Нарушений правил торгов в январе 2018 года не допускалось, просто спрос на топливо был низким, что привело к некоторому сокращению объемов продаж и снижению биржевых цен.