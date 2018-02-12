Почему нельзя оставлять детей одних в машине

Санкция за нарушение пункта 12.8 ПДД безусловно мягкая, если учесть все риски, которым подвергается одинокий ребенок, оставленный в салоне автомобиля. Во всем мире каждую неделю в припаркованной машине погибает один малыш, и в большинстве случаев причиной таких смертей становится тепловой удар при жаре или переохлаждение на морозе.

Что из себя представляет оставленный на солнце автомобиль, известно всем. А, если учесть, что организм ребенка перегревается в разы быстрее, чем тело взрослого, то в таких условиях малышу достаточно пяти минут, чтобы испытать признаки удушья и потерять сознание. В Ижевске в жаркий летний день молодые родители оставили в люльке на заднем сиденье спящего младенца, которому едва исполнился месяц. Прежде, чем уйти, они даже на всякий случай приоткрыли окна в салоне авто. Но это не помогло — по их возвращении ребенок уже не дышал.

В России зафиксированы неоднократные случаи удушья детей от ремней безопасности, в которых малыши легко могут запутаться.