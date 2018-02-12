Почему нельзя оставлять детей одних в машине

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С прошлого года в России введена ответственность для водителей, оставивших в автомобиле без присмотра детей в возрасте до семи лет. Согласно Административного кодекса, им грозит устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Иван Флягин

Санкция за нарушение пункта 12.8 ПДД безусловно мягкая, если учесть все риски, которым подвергается одинокий ребенок, оставленный в салоне автомобиля. Во всем мире каждую неделю в припаркованной машине погибает один малыш, и в большинстве случаев причиной таких смертей становится тепловой удар при жаре или переохлаждение на морозе.

Что из себя представляет оставленный на солнце автомобиль, известно всем. А, если учесть, что организм ребенка перегревается в разы быстрее, чем тело взрослого, то в таких условиях малышу достаточно пяти минут, чтобы испытать признаки удушья и потерять сознание. В Ижевске в жаркий летний день молодые родители оставили в люльке на заднем сиденье спящего младенца, которому едва исполнился месяц. Прежде, чем уйти, они даже на всякий случай приоткрыли окна в салоне авто. Но это не помогло — по их возвращении ребенок уже не дышал.

В России зафиксированы неоднократные случаи удушья детей от ремней безопасности, в которых малыши легко могут запутаться.

Под Екатеринбургом по этой причине скончалась годовалая девочка. Также высока вероятность травмирования детей механизмом стеклоподъемников. А открыв окно, они могут попросту выпасть наружу.

Малолеткам вполне по силам снять автомобиль с ручного тормоза. Он может выкатиться на проезжую часть и создать аварийную ситуацию. В оставленной машине с включенным зажиганием есть риск короткого замыкания и, как следствие, возгорания проводки. В 2014 году во Владимире по этой причине умер двухлетний малыш, отравившись едким дымом.

Три года назад в Волгограде пятилетний ребенок самостоятельно запустил автомобиль и устроил аварию, получив тяжелые ранения. Его мама в это время загорала. Любую машину с оставленным малышом могут угнать. Согласитесь, даже если вор окажется таким же сердобольным, как Юрий Деточкин, приятного в этом все равно мало. В Омске увели легковушку вместе с семилетней девочкой. Причем злоумышленник не справился с управлением и попал в серьезную аварию. Ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

А в Венгрии молодая мамаша пошла в парикмахерскую, оставив в машине малолетнюю дочь. Через некоторое время в автомобиль на полном ходу врезался автобус. Ребенок остался жив, благодаря тому, что в момент столкновения был пристегнут ремнями безопасности. А уж сколько случаев, когда наши доблестные эвакуаторщики забирали на штрафстоянку автомобили с оставленными там детьми — не сосчитать.

Так что не подвергайте роковой опасности своих чад, бросая их одних в машине…

автоправо, парковка, ПДД, вред здоровью, ущерб, эвакуаторы, авария, ДТП, угон
12 февраля 2018
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