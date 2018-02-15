Лишение «прав» за долги по штрафам отменят

Депутат Ярослав Нилов предложил не лишать водителей права на управление транспортным средством из-за неоплаченных штрафов, поскольку существующая система может давать сбои, наказывая невиновных.
Максим Строкер

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов отменить практику изъятия «прав» у должников по уплате штрафов.

— Можно оперировать разными пороговыми суммами долгов, но такой подход я в принципе считаю ненужной мерой воздействия на водителя. В ряде случаев к ним, даже после полного погашения задолженности, применяются предусмотренные законом ограничения. Во-первых, виной тому могут стать сбои в системе, некорректное или отложенное автоматикой отображение операций. Во-вторых, нередко граждане вообще не знают, что у них есть задолженность — считает депутат.

Напомним, что согласно действующей редакции закона «Об исполнительном производстве», с 15 января 2016 года действие водительского удостоверения должника по уплате штрафов может быть приостановлено. Для этого человек должен накопить на 10 000 рублей неоплаченных штрафов. Сейчас взыскание неоплаченных штрафов за нарушения ПДД передаются судебным приставам через 80 дней после нарушения.

После этого приставы могут приостановить действие водительского удостоверения за неуплату. Начиная с этого срока приставы могут приостановить действие ВУ должника, известив об этом ГИБДД. Восстановление действия «прав» происходит на следующий день после погашения долга. Если же человек не выплачивает задолженность и продолжает ездить за рулем, у него могут появиться новые проблемы — когда случится встреча инспектором ДПС.

Дело в том, что согласно статье 17.17 КоАП — «Нарушение временного ограничения на пользование специальным правом» — водителю будет грозить до 50 часов исправительных работ или уже настоящее лишение «прав» на срок до одного года.

— Мы считаем, что огромное количество технического брака в системе видеофиксации нарушений создают почву для злоупотреблений. Сначала нужно исключить ошибки в системе, наладить автоматику, настроить видеокамеры должным образом. А пока все существующие ограничения в праве на управление ТС должны быть ликвидированы, — считает Ярослав Нилов.

штрафы, ПДД, госдума, ГИБДД
15 февраля 2018
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