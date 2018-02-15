Лишение «прав» за долги по штрафам отменят

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов отменить практику изъятия «прав» у должников по уплате штрафов.

— Можно оперировать разными пороговыми суммами долгов, но такой подход я в принципе считаю ненужной мерой воздействия на водителя. В ряде случаев к ним, даже после полного погашения задолженности, применяются предусмотренные законом ограничения. Во-первых, виной тому могут стать сбои в системе, некорректное или отложенное автоматикой отображение операций. Во-вторых, нередко граждане вообще не знают, что у них есть задолженность — считает депутат.

Напомним, что согласно действующей редакции закона «Об исполнительном производстве», с 15 января 2016 года действие водительского удостоверения должника по уплате штрафов может быть приостановлено. Для этого человек должен накопить на 10 000 рублей неоплаченных штрафов. Сейчас взыскание неоплаченных штрафов за нарушения ПДД передаются судебным приставам через 80 дней после нарушения.