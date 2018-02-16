Чиновников заставят пересесть на LADA Vesta

Как сообщает агентство ТАСС, министру промышленности и торговли Денису Мантурову поступил депутатский запрос следующего содержания:

– Прошу вас и ваше министерство поддержать инициативу по переходу всех государственных учреждений, обслуживаемых ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента РФ на автомобили отечественного производства, а именно LADA Vesta Signature.

Идея родилась после поездки парламентариев в Самарскую область, где им и была представлена новая модель LADA Vesta, которую они сочли идеально подходящей для участия в государственных закупках.

– Очень часто граждане РФ выдвигают обоснованные претензии к органам государственной власти по поводу недостаточного импортозамещения, — говорится далее в запросе. — Учитывая внешнеполитическую обстановку, а также решение президента перейти на автомобиль отечественного производства «Кортеж», считаю целесообразным прекратить использование автомобилей Ford Mondeo.

Мысль в основе своей здравая, но возникает она уже не в первый, и даже не во второй раз. До сих пор депутаты и чиновники успешно отбивали попытки пересадить их на изделия отечественного автопрома. Впрочем, сейчас продукция АВТОВАЗа по крайней мере с точки зрения дизайна стала куда более конкурентоспособной.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что на сегодняшний день Управление делами президента располагает автомобилями BMW и Ford, произведенными в России.